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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Мидлсбро
Челси - Мидлсбро: обзор матча 23 января 2024
Челси
23.01.2024, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
6 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Мидлсбро
15'
Д. Хаусон (АГ)
29'
Э. Фернандес
36'
А. Дисаси
42'
К. Палмер
77'
К. Палмер
81'
Н. Мадуэке
88'
М. Роджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челси - Мидлсбро
89'
Замена
А. Гилберт
️️️️
М. Крукс
88'
ГОЛ! 6:1!
М. Роджерс
Пас отдал
Х. Хакни
Замена
Л. Каслдайн
️️️️
Р. Стерлинг
85'
ГОЛ! 6:0!
Н. Мадуэке
Пас отдал
К. Галлахер
81'
ГОЛ! 5:0!
К. Палмер
Пас отдал
К. Галлахер
77'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
М. Кайседо
72'
71'
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
Д. Хаусон
Замена
К. Галлахер
️️️️
А. Броя
65'
Замена
Э. Гилхрист
️️️️
Б. Чилвел
65'
64'
Желтая карточка
Р. ван ден Берг
Желтая карточка
Т. Силва
53'
46'
Замена
А. Дейкстел
️️️️
М. Форсс
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
М. Мудрик
46'
ГОЛ! 4:0!
К. Палмер
42'
40'
Желтая карточка
М. Крукс
ГОЛ! 3:0!
А. Дисаси
Пас отдал
Р. Стерлинг
36'
ГОЛ! 2:0!
Э. Фернандес
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Хаусон
15'
Желтая карточка
М. Мудрик
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
33
Бен Чилвел
(К)
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
25
Мэтт Крукс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Тед Курд
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Лео Каслдайн
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Мидлсбро
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
49
Эйдан Бридж
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
28
Лау МакКейб
АП
19
Джош Коберн
ЦФ
4-2-3-1
1
Петрович
33
Чилвел
3
Силва
6
Колуилл
5
Дисаси
25
Кайседо
17
Фернандес
19
Стерлинг
27
Мудрик
10
Палмер
27
Броя
4-4-1-1
23
Гловер
23
Фрай
33
ван ден Берг
5
Кларк
4
Энгель
4
Барласер
16
Хаусон
30
Хакни
25
Крукс
17
Роджерс
88
Форсс
33
Чилвел
12
Гилхрист
12
Гилхрист
33
Чилвел
25
Кайседо
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
25
Кайседо
27
Броя
8
Галлахер
8
Галлахер
27
Броя
19
Стерлинг
19
Каслдайн
19
Каслдайн
19
Стерлинг
27
Мудрик
20
Мадуэке
20
Мадуэке
27
Мудрик
88
Форсс
2
Дейкстел
2
Дейкстел
88
Форсс
16
Хаусон
27
О'Брайен
27
О'Брайен
16
Хаусон
25
Крукс
20
Гилберт
20
Гилберт
25
Крукс
Остались в запасе
Челси
Мидлсбро
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Тед Курд
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
49
Эйдан Бридж
ЦП
28
Лау МакКейб
АП
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Тед Курд
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
49
Эйдан Бридж
ЦП
28
Лау МакКейб
АП
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Челси - Мидлсбро
2
2
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
5
5
Офсайды
1
6
Количество передач
656
399
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
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