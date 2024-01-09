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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Мидлсбро - Челси
Мидлсбро - Челси: обзор матча 09 января 2024
Мидлсбро
09.01.2024, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 6
Завершен
Челси
37'
Х. Хакни
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Челси
Желтая карточка
И. Джонс
90'
+3
90'
Замена
Э. Гилхрист
️️️️
М. Густо
63'
Замена
А. Броя
️️️️
Э. Фернандес
63'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Н. Мадуэке
ГОЛ! 1:0!
Х. Хакни
Пас отдал
И. Джонс
37'
30'
Желтая карточка
Л. Колуилл
Замена
М. Кларк
️️️️
А. Бангура
20'
Замена
Д. Коберн
️️️️
Э. Латте-Лат
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Мидлсбро
32
Джэйми Джонс
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
27
Брайант Билонго
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
28
Лау МакКейб
ЦП
49
Эйдан Бридж
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
20
Дилан Уильямс
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Майкл Голдинг
ЦП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
3-4-1-2
23
Гловер
4
Энгель
23
Фрай
24
Бангура
25
Крукс
30
Хакни
4
Барласер
16
Хаусон
25
Джонс
29
Латте-Лат
33
ван ден Берг
4-2-1-3
1
Петрович
27
Густо
3
Силва
5
Дисаси
6
Колуилл
25
Кайседо
17
Фернандес
8
Галлахер
20
Мадуэке
10
Палмер
19
Стерлинг
24
Бангура
5
Кларк
5
Кларк
24
Бангура
29
Латте-Лат
19
Коберн
19
Коберн
29
Латте-Лат
27
Густо
12
Гилхрист
12
Гилхрист
27
Густо
20
Мадуэке
27
Мудрик
27
Мудрик
20
Мадуэке
17
Фернандес
27
Броя
27
Броя
17
Фернандес
Остались в запасе
Мидлсбро
Челси
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Брайант Билонго
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
28
Лау МакКейб
ЦП
49
Эйдан Бридж
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
10
Калум Кавана
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
20
Дилан Уильямс
ЛЗ
20
Майкл Голдинг
ЦП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Брайант Билонго
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
28
Лау МакКейб
ЦП
49
Эйдан Бридж
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
10
Калум Кавана
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
20
Дилан Уильямс
ЛЗ
20
Майкл Голдинг
ЦП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Мидлсбро - Челси
1
1
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
9
10
Офсайды
3
0
Количество передач
294
743
Сейвы
5
1
Точность передач %
73
90
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
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