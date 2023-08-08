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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюпорт Каунти - Чарльтон
Ньюпорт Каунти - Чарльтон: обзор матча 08 августа 2023
Ньюпорт Каунти
08.08.2023, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 1
Завершен
Чарльтон
63'
А. Уайлдиг
76'
У. Эванс
43'
D. Kanu
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Чарльтон
Желтая карточка
Г. Чарсли
90'
+8
Замена
K. Rai
️️️️
J. Waite
90'
+3
Желтая карточка
J. Waite
88'
77'
Замена
Э. Мэй
️️️️
C. McGrandles
ГОЛ! 2:1!
У. Эванс
76'
Замена
M. Bondswell
️️️️
А. Уайлдиг
74'
70'
Замена
Т. Томас
️️️️
А. Эдун
ГОЛ! 1:1!
А. Уайлдиг
63'
Замена
A. Lewis
️️️️
S. Bennett
58'
46'
Замена
K. Anderson
️️️️
T. Campbell
46'
Замена
T. Taylor
️️️️
П. Камара
Желтая карточка
А. Уайлдиг
45'
+5
43'
ГОЛ! 0:1!
D. Kanu
Пас отдал
T. Campbell
28'
Желтая карточка
М. Гектор
14'
Замена
T. Campbell
️️️️
Р. Чин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
15
Josh Seberry
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
11
James Waite
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
7
Гарри Чарсли
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Чарльтон
32
Гарри Истед
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
28
Ричард Чин
ОП
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Панутче Камара
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
9
Daniel Kanu
ЦФ
14
Conor McGrandles
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
14
Harrison Bright
ЦЗ
8
Сэм Боуэн
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
7
Terry Taylor
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
15
George Dobson
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
10
Элфи Мэй
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
1-2-1-5
15
24
Уайлдиг
11
9
Эванс
23
47
7
Чарсли
17
23
3-1-3-1-2
32
Истед
6
Гектор
12
Несс
14
Эдун
28
Чин
5
8
Камара
10
25
Кирк
14
9
24
Уайлдиг
33
33
24
Уайлдиг
17
3
3
17
11
18
18
11
28
Чин
7
7
28
Чин
14
Эдун
4
Томас
4
Томас
14
Эдун
8
Камара
7
7
8
Камара
17
17
14
10
Мэй
10
Мэй
14
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Чарльтон
14
Harrison Bright
ЦЗ
8
Сэм Боуэн
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
15
George Dobson
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
18
Mandela Egbo
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
14
Harrison Bright
ЦЗ
8
Сэм Боуэн
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
15
George Dobson
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
18
Mandela Egbo
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Чарльтон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
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