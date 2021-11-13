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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Черногория - Нидерланды
Черногория - Нидерланды: обзор матча 13 ноября 2021
Черногория
13.11.2021, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 9 тур
2 : 2
Завершен
Нидерланды
82'
И. Вукотич
86'
Н. Вуйнович
25'
М. Депай (П)
54'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Нидерланды
Желтая карточка
С. Савич
90'
+1
90'
Замена
М. де Лигт
️️️️
С. де Врей
ГОЛ! 2:2!
Н. Вуйнович
Пас отдал
Р. Радунович
86'
ГОЛ! 1:2!
И. Вукотич
Пас отдал
М. Осмайич
82'
Замена
М. Раичкович
️️️️
Ж. Томашевич
80'
79'
Замена
Н. Ланг
️️️️
А. Данжума
78'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Ф. де Йонг
Замена
И. Вукотич
️️️️
С. Хакшабанович
69'
Замена
Д. Божович
️️️️
М. Янкович
69'
Желтая карточка
Н. Вуйнович
68'
67'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
Д. Вейналдум
Замена
Н. Вуйнович
️️️️
В. Йовович
62'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
У. Джурджевич
62'
54'
ГОЛ! 0:2!
М. Депай
Пас отдал
Д. Дюмфрис
46'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Д. Мален
42'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Депай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Матия Шаркич
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
16
Владимир Йовович
ЛВ
8
Марко Янкович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
18
Урош Джурджевич
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
0
Арно Данжума
ЛВ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Черногория
0
Ясмин Агович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
20
Драшко Божович
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
9
Лука Миркович
ЦП
19
Милош Раичкович
ЦП
21
Илия Вукотич
ЦП
10
Никола Вуйнович
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
23
Мельдин Дрешкович
ЦФ
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-1-3-2
1
Шаркич
3
Радунович
15
Савич
5
Вуячич
6
Томашевич
8
Янкович
16
Йовович
20
Осмайич
18
Хакшабанович
4
Вукчевич
18
Джурджевич
3-3-2-2
13
Бейлов
6
де Врей
4
ван Дейк
17
Блинд
22
Дюмфрис
21
де Йонг
8
Вейналдум
14
Классен
0
Данжума
18
Мален
10
Депай
8
Янкович
20
Божович
20
Божович
8
Янкович
6
Томашевич
19
Раичкович
19
Раичкович
6
Томашевич
18
Хакшабанович
21
Вукотич
21
Вукотич
18
Хакшабанович
16
Йовович
10
Вуйнович
10
Вуйнович
16
Йовович
18
Джурджевич
11
Бечирай
11
Бечирай
18
Джурджевич
6
де Врей
6
де Лигт
6
де Лигт
6
де Врей
8
Вейналдум
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
8
Вейналдум
21
де Йонг
8
Гравенберх
8
Гравенберх
21
де Йонг
0
Данжума
17
Ланг
17
Ланг
0
Данжума
18
Мален
25
Бергвейн
25
Бергвейн
18
Мален
Остались в запасе
Черногория
Нидерланды
0
Ясмин Агович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
9
Лука Миркович
ЦП
23
Мельдин Дрешкович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
13
Яспер Силлессен
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
0
Ясмин Агович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
9
Лука Миркович
ЦП
23
Мельдин Дрешкович
ЦФ
Остались в запасе
13
Яспер Силлессен
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Черногория - Нидерланды
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Под Горицом
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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