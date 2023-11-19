Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Венгрия - Черногория
Венгрия - Черногория: обзор матча 19 ноября 2023
Венгрия
19.11.2023, воскресенье, 17:00
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 10 тур
3 : 1
Завершен
Черногория
66'
Д. Собослаи
68'
Д. Собослаи
90+3'
А. Надь
36'
С. Рубежич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венгрия - Черногория
Замена
С. Шуходовски
️️️️
А. Надь
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
А. Надь
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Э. Куц
88'
Желтая карточка
М. Раичкович
Желтая карточка
Ж. Надь
86'
Желтая карточка
Д. Дибус
78'
Замена
А. Немет
️️️️
М. Адам
78'
76'
Замена
М. Раичкович
️️️️
С. Рубежич
70'
Желтая карточка
И. Вуячич
70'
Замена
А. Радулович
️️️️
М. Янкович
70'
Замена
Н. Крстович
️️️️
Д. Камай
ГОЛ! 2:1!
Д. Собослаи
Пас отдал
М. Адам
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Собослаи
Пас отдал
А. Надь
66'
Замена
К. Хорват
️️️️
К. Стайлс
64'
58'
Замена
F. Djukic
️️️️
М. Миятович
54'
Замена
М. Вукчевич
️️️️
М. Вешович
47'
Желтая карточка
М. Вешович
Замена
Л. Него
️️️️
Б. Болла
46'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
Д. Газдаг
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Рубежич
Пас отдал
С. Йоветич
Желтая карточка
Д. Газдаг
35'
33'
Желтая карточка
С. Рубежич
Желтая карточка
Д. Собослаи
26'
18'
Желтая карточка
С. Савич
13'
Желтая карточка
Д. Камай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К)
АП
9
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
18
Дритон Камай
ЛВ
14
Эдвин Куц
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
10
Стеван Йоветич
(К)
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Венгрия
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
5
Габор Салаи
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
18
Сома Шуходовски
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
20
Роланд Салаи
ПВ
0
Андраш Немет
ЦФ
Черногория
0
Filip Djukic
ВР
22
Милош Милович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
7
Виктор Джуканович
ЛВ
15
Стефан Лончар
ОП
19
Милош Раичкович
ЦП
0
Nikola Ivezić
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
25
Душан Бакич
ЦФ
9
Андрия Радулович
ЦФ
9
Никола Крстович
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Дибус
4
Салаи
2
Ланг
14
Болла
18
Надь
3
Балог
17
Стайлс
8
Надь
16
Газдаг
10
Собослаи
9
Адам
3-3-1-2-1
1
Миятович
5
Вуячич
7
Вешович
6
Рубежич
15
Савич
14
Куц
2
Вукчевич
8
Янкович
20
Осмайич
18
Камай
10
Йоветич
14
Болла
7
Него
7
Него
14
Болла
8
Надь
18
Шуходовски
18
Шуходовски
8
Надь
16
Газдаг
16
Калмар
16
Калмар
16
Газдаг
17
Стайлс
17
Хорват
17
Хорват
17
Стайлс
9
Адам
0
Немет
0
Немет
9
Адам
1
Миятович
0
0
1
Миятович
6
Рубежич
19
Раичкович
19
Раичкович
6
Рубежич
7
Вешович
4
Вукчевич
4
Вукчевич
7
Вешович
8
Янкович
9
Радулович
9
Радулович
8
Янкович
18
Камай
9
Крстович
9
Крстович
18
Камай
Остались в запасе
Венгрия
Черногория
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
5
Габор Салаи
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
23
Кевин Шобот
ПВ
20
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Марко Росси
22
Милош Милович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
7
Виктор Джуканович
ЛВ
0
Nikola Ivezić
ЦФ
25
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
5
Габор Салаи
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
23
Кевин Шобот
ПВ
20
Роланд Салаи
ПВ
Остались в запасе
22
Милош Милович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
7
Виктор Джуканович
ЛВ
0
Nikola Ivezić
ЦФ
25
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Венгрия - Черногория
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Пушкаш Арена
Новости команд
Все
Венгрия
Черногория
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+