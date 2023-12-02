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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Этыр - Черно Море
Этыр - Черно Море: обзор матча 02 декабря 2023
Этыр
02.12.2023, суббота, 16:00
Болгария. Первая лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Черно Море
90+5'
M. Toshev (П)
59'
V. Drobarov
90+8'
В. Панайотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этыр - Черно Море
90'
+8
ГОЛ! 1:2!
В. Панайотов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. Toshev
90'
+5
Желтая карточка
P. Dimov
87'
87'
Вторая желтая
M. Soula
85'
Желтая карточка
M. Soula
81'
Замена
А. Илиев
️️️️
И. Иса
Замена
M. Toshev
️️️️
I. Dimitrov
74'
Замена
D. Bakalov
️️️️
И. Будинов
65'
Замена
В. Найденов
️️️️
L. Knežević
65'
Желтая карточка
O. Alou
59'
59'
ГОЛ! 0:1!
V. Drobarov
Пас отдал
А. Василев
Замена
O. Alou
️️️️
N. Yankov
46'
34'
Желтая карточка
V. Drobarov
32'
Желтая карточка
Д. Димов
Желтая карточка
И. Будинов
31'
Желтая карточка
L. Knežević
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
77
Martin Nikolov
ЦЗ
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
51
Илкер Будинов
ПЗ
28
Nikolay Yankov
ЦП
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
23
Moses Enokela Candidus
ЦП
10
Lovre Knežević
ЦП
11
Georgi Angelov
ЦП
14
I. Dimitrov
ЦФ
6
P. Dimov
ЦФ
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Виктор Попов
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
71
Василь Панайотов
ЦП
19
Александар Василев
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
27
Даниэль Димов
ЦП
9
Исмаил Иса
ЦФ
10
Алекс Фернандес
ЦФ
22
Mazire Soula
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Этыр
1
Alessandro Guarnone
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
97
Владислав Найденов
ЛВ
32
Oussama Alou
ЦП
14
Yanko Angelov
ЦП
70
Dimo Bakalov
ЦП
25
Krum Stoyanov
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
17
Martin Milushev
ЦП
29
Berk Beyhan
ЦП
35
Arlind Dakaj
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
33
Michael
ЦФ
3-5-2
99
77
70
51
Будинов
17
23
10
11
28
6
14
3-4-3
21
Дюлгеров
3
Атанасов
6
Попов
28
19
Василев
21
Альварес
27
Димов
71
Панайотов
22
10
Фернандес
9
Иса
28
32
32
28
51
Будинов
70
70
51
Будинов
10
97
Найденов
97
Найденов
10
14
9
9
14
9
Иса
9
Илиев
9
Илиев
9
Иса
Остались в запасе
Этыр
Черно Море
1
Alessandro Guarnone
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
14
Yanko Angelov
ЦП
25
Krum Stoyanov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
17
Martin Milushev
ЦП
29
Berk Beyhan
ЦП
35
Arlind Dakaj
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
33
Michael
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Остались в запасе
1
Alessandro Guarnone
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
14
Yanko Angelov
ЦП
25
Krum Stoyanov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
17
Martin Milushev
ЦП
29
Berk Beyhan
ЦП
35
Arlind Dakaj
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
33
Michael
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Статистика матча Этыр - Черно Море
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Ivaylo Stoyanov, Bulgaria
Стадион:
Ivaylo Stadium, Veliko Tarnovo
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