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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Серкль Брюгге - Висла
Серкль Брюгге - Висла: обзор матча 29 августа 2024
Серкль Брюгге
29.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 4
Первый матч – 6 : 1
Завершен
Висла
78'
Ф. Аугусто
15'
A. Uryga
18'
Т. Киш
73'
P. Gogol
90+4'
Л. Зволински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Висла
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
Л. Зволински
Пас отдал
J. Alfaro
90'
+1
Желтая карточка
I. Łasicki
80'
Замена
M. Kutwa
️️️️
M. Carbo
ГОЛ! 1:3!
Ф. Аугусто
Пас отдал
А. Минда
78'
75'
Желтая карточка
J. Alfaro
Замена
А. Минда
️️️️
Бруниньо
75'
74'
Замена
Л. Зволински
️️️️
Т. Киш
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
E.
74'
73'
ГОЛ! 0:3!
P. Gogol
64'
Желтая карточка
Б. Ярох
61'
Замена
J. Alfaro
️️️️
Á. Baena
Замена
Ф. Назинью
️️️️
С. Мянго
46'
Замена
К. Данке
️️️️
П. Бруннер
46'
Желтая карточка
А. Франсис
28'
18'
ГОЛ! 0:2!
Т. Киш
15'
ГОЛ! 0:1!
A. Uryga
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
8
Erick
ЦП
17
Абу Франсис
АП
19
Бруниньо
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Висла
1
Kamil Broda
ВР
25
Бартош Ярох
ЦЗ
6
Alan Uryga
ЦЗ
26
Igor Łasicki
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
7
Тамаш Киш
ЛВ
4
Rafał Mikulec
ЦП
8
Marc Carbo
ЦП
20
Karol Dziedzic
ЦП
10
Ángel Baena
ЦП
9
Анхель Родадо
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
84
Bas Langenbick
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
27
Алан Минда
ПВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Висла
28
Patryk Letkiewicz
ВР
31
Антон Чичкан
ВР
54
Kuba Wisniewski
ЦЗ
75
Kacper Skrobanski
ЦЗ
97
Wiktor Biedrzycki
ЦЗ
19
Olivier Sukiennicki
ЦП
21
Patryk Gogol
ЦП
22
Piotr Starzyński
ЦП
50
Mariusz Kutwa
ЦП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
17
Jesús Alfaro
ЦФ
4-1-2-4
13
Мянго
76
5
Попович
2
Диаките
8
19
Бруниньо
17
Франсис
9
Аугусто
29
Бруннер
7
17
3-4-2-1
1
25
Ярох
6
26
8
20
10
4
10
Дуарте
7
Киш
9
Родадо
13
Мянго
20
Назинью
20
Назинью
13
Мянго
8
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
8
19
Бруниньо
27
Минда
27
Минда
19
Бруниньо
29
Бруннер
9
Данке
9
Данке
29
Бруннер
8
50
50
8
7
Киш
99
Зволински
99
Зволински
7
Киш
10
17
17
10
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Висла
26
Максим Делань
ВР
84
Bas Langenbick
ВР
5
Кристиан Равик
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
77
Lawrence Agyekum
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Мирон Муслич
28
Patryk Letkiewicz
ВР
31
Антон Чичкан
ВР
54
Kuba Wisniewski
ЦЗ
75
Kacper Skrobanski
ЦЗ
97
Wiktor Biedrzycki
ЦЗ
19
Olivier Sukiennicki
ЦП
21
Patryk Gogol
ЦП
22
Piotr Starzyński
ЦП
Главный тренер
Казимеж Москаль
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
84
Bas Langenbick
ВР
5
Кристиан Равик
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
77
Lawrence Agyekum
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Остались в запасе
28
Patryk Letkiewicz
ВР
31
Антон Чичкан
ВР
54
Kuba Wisniewski
ЦЗ
75
Kacper Skrobanski
ЦЗ
97
Wiktor Biedrzycki
ЦЗ
19
Olivier Sukiennicki
ЦП
21
Patryk Gogol
ЦП
22
Piotr Starzyński
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Казимеж Москаль
Статистика матча Серкль Брюгге - Висла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Висла
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Ян Брейдель
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