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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Висла - Серкль Брюгге
Висла - Серкль Брюгге: обзор матча 22 августа 2024
Висла
22.08.2024, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
1 : 6
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
84'
А. Родадо
8'
А. Минда
11'
Т. Сомерс
37'
К. Равик
47'
К. Данке
55'
Бруниньо
82'
К. Олаигбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Висла - Серкль Брюгге
ГОЛ! 1:6!
А. Родадо
Пас отдал
Á. Baena
84'
82'
ГОЛ! 0:6!
К. Олаигбе
78'
Замена
Б. Попович
️️️️
С. Мянго
74'
Желтая карточка
L. Agyekum
71'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
А. Минда
Замена
P. Gogol
️️️️
Т. Киш
61'
Замена
K. Wisniewski
️️️️
Б. Ярох
61'
61'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Бруниньо
61'
Замена
А. Энгванда
️️️️
E.
55'
ГОЛ! 0:5!
Бруниньо
Пас отдал
А. Минда
47'
ГОЛ! 0:4!
К. Данке
Замена
Á. Baena
️️️️
P. Starzyński
46'
46'
Замена
A. Ouattara
️️️️
Т. Сомерс
Желтая карточка
Б. Ярох
44'
Желтая карточка
А. Родадо
43'
40'
Желтая карточка
К. Данке
37'
ГОЛ! 0:3!
К. Равик
11'
ГОЛ! 0:2!
Т. Сомерс
Пас отдал
К. Данке
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Минда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Висла
1
Kamil Broda
ВР
25
Бартош Ярох
ЦЗ
6
Alan Uryga
ЦЗ
97
Wiktor Biedrzycki
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
4
Rafał Mikulec
ЦП
8
Marc Carbo
ЦП
22
Piotr Starzyński
ЦП
19
Olivier Sukiennicki
ЦП
9
Анхель Родадо
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
77
Lawrence Agyekum
ЦП
8
Erick
ЦП
19
Бруниньо
АП
27
Алан Минда
ПВ
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Висла
28
Patryk Letkiewicz
ВР
31
Антон Чичкан
ВР
26
Igor Łasicki
ЦЗ
54
Kuba Wisniewski
ЦЗ
75
Kacper Skrobanski
ЦЗ
20
Karol Dziedzic
ЦП
80
Dawid Olejarka
ЦП
10
Ángel Baena
ЦП
50
Mariusz Kutwa
ЦП
21
Patryk Gogol
ЦП
17
Jesús Alfaro
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
84
Bas Langenbick
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
27
Алонзо Энгванда
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
3-4-2-1
1
25
Ярох
6
97
4
22
19
8
10
Дуарте
7
Киш
9
Родадо
4-2-3-2
15
Магне
13
Мянго
5
Равик
20
Назинью
77
8
27
Минда
19
Бруниньо
24
Сомерс
9
Данке
17
25
Ярох
54
54
25
Ярох
22
10
10
22
7
Киш
21
21
7
Киш
13
Мянго
5
Попович
5
Попович
13
Мянго
8
27
Энгванда
27
Энгванда
8
27
Минда
11
Олаигбе
11
Олаигбе
27
Минда
19
Бруниньо
9
Аугусто
9
Аугусто
19
Бруниньо
24
Сомерс
7
7
24
Сомерс
Остались в запасе
Висла
Серкль Брюгге
28
Patryk Letkiewicz
ВР
31
Антон Чичкан
ВР
26
Igor Łasicki
ЦЗ
75
Kacper Skrobanski
ЦЗ
20
Karol Dziedzic
ЦП
80
Dawid Olejarka
ЦП
50
Mariusz Kutwa
ЦП
17
Jesús Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
26
Максим Делань
ВР
84
Bas Langenbick
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
28
Patryk Letkiewicz
ВР
31
Антон Чичкан
ВР
26
Igor Łasicki
ЦЗ
75
Kacper Skrobanski
ЦЗ
20
Karol Dziedzic
ЦП
80
Dawid Olejarka
ЦП
50
Mariusz Kutwa
ЦП
17
Jesús Alfaro
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
84
Bas Langenbick
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Висла - Серкль Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Висла
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Philip Farrugia, Malta
Стадион:
Хенрик Рейман
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