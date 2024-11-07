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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЛАСК - Серкль Брюгге
ЛАСК - Серкль Брюгге: обзор матча 07 ноября 2024
ЛАСК
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
0 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Серкль Брюгге
90'
+4
Замена
J. Lietaert
️️️️
Х. ван дер Брюгген
Замена
М. Таловеров
️️️️
Х. Смольчич
75'
Желтая карточка
С. Хорват
74'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Ф. Стойкович
74'
67'
Желтая карточка
М. Делань
66'
Замена
N. De Wilde
️️️️
А. Франсис
Замена
М. Энтруп
️️️️
М. Любичич
61'
Замена
A. Taoui
️️️️
Б. Йовичич
61'
46'
Замена
L. Agyekum
️️️️
М. Эфекеле
46'
Замена
Ф. Назинью
️️️️
Э. Уткус
46'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
А. Минда
45'
Вторая желтая
К. Данке
32'
Желтая карточка
К. Данке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
6
Мелайро Богард
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
30
Саша Хорват
АП
32
Роберт Жуль
(К)
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
17
Абу Франсис
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
27
Алан Минда
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
ЛАСК
50
Fabian Schillinger
ВР
1
Лукас Юнгвирт
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
46
Armin Midžić
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
38
Armin Haider
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
11
Adil Taoui
ЦФ
Серкль Брюгге
84
Bas Langenbick
ВР
94
Tiemen De Bel
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
77
Lawrence Agyekum
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
29
Парис Бруннер
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
4-2-1-1-2
28
Зибенхандль
2
Белло
4
Цирайс
6
Смольчич
30
Стойкович
32
Йовичич
6
Богард
23
Бериша
30
Хорват
27
Любичич
32
Жуль
3-1-1-3-2
26
Делань
15
Магне
5
Равик
2
Диаките
28
ван дер Брюгген
5
Уткус
27
Минда
17
Франсис
24
Сомерс
9
Данке
21
Эфекеле
6
Смольчич
40
Таловеров
40
Таловеров
6
Смольчич
30
Стойкович
29
Флеккер
29
Флеккер
30
Стойкович
27
Любичич
9
Энтруп
9
Энтруп
27
Любичич
32
Йовичич
11
11
32
Йовичич
5
Уткус
20
Назинью
20
Назинью
5
Уткус
28
ван дер Брюгген
76
76
28
ван дер Брюгген
21
Эфекеле
77
77
21
Эфекеле
17
Франсис
27
27
17
Франсис
27
Минда
9
Аугусто
9
Аугусто
27
Минда
Остались в запасе
ЛАСК
Серкль Брюгге
50
Fabian Schillinger
ВР
1
Лукас Юнгвирт
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
46
Armin Midžić
ЦЗ
38
Armin Haider
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
84
Bas Langenbick
ВР
94
Tiemen De Bel
ВР
11
Казим Олаигбе
ЛВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
50
Fabian Schillinger
ВР
1
Лукас Юнгвирт
ВР
27
Томас Гальвес
ЛЗ
46
Armin Midžić
ЦЗ
38
Armin Haider
ЦП
Остались в запасе
84
Bas Langenbick
ВР
94
Tiemen De Bel
ВР
11
Казим Олаигбе
ЛВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча ЛАСК - Серкль Брюгге
1
1
2
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
7
Офсайды
2
1
Количество передач
517
291
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
60
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.17
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
1 : 1
29.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
1 : 1
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Radoslav Gidzhenov, Bulgaria
Стадион:
Райффайзен Арена
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