Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Химнасия - Сентраль Кордоба
Химнасия - Сентраль Кордоба: обзор матча 06 ноября 2024
Химнасия
06.11.2024, среда, 00:45
Аргентина. Примера, 21 тур
0 : 0
Завершен
Сентраль Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химнасия - Сентраль Кордоба
90'
+7
Желтая карточка
I. Pillud
Желтая карточка
M. Fernández
90'
+6
Замена
S. Primante
️️️️
Н. Бриаско-Балекян
77'
76'
Желтая карточка
Х. Флорентин
Замена
J. Merlo
️️️️
A. Max
76'
74'
Замена
K. Vázquez
️️️️
F. Cabral
72'
Красная карточка
C. Vega
65'
Замена
E. Cabrera
️️️️
R. Atencio
65'
Замена
J. Meli
️️️️
G. Trindade
Желтая карточка
E. Martínez
64'
63'
Желтая карточка
S. Laquidaín
60'
Замена
S. Laquidaín
️️️️
S. Valdez
Замена
D. Zalazar
️️️️
L. Morales
46'
23'
Желтая карточка
Y. Rak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
16
A. Max
ЦП
25
Martín Fernández
ЦП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
15
Juan Pintado
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
(К)
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
2
Lucas Abascia
ЦЗ
5
Cristian Vega
ЦП
25
Хосе Флорентин
ЦП
7
Matías Díaz
ЦП
29
F. Cabral
ЦФ
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
40
David Zalazar
ЦФ
31
Santino Primante
ЦФ
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
13
Rafael Barrios
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
22
Elías Cabrera
ЦП
37
Alexis Segovia
ЦФ
18
Agustín Morales
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
3-3-4
29
3
17
14
16
25
11
Бриаско-Балекян
15
21
19
Кастильо
8
де Бласис
3-2-3-2
1
14
4
2
15
36
5
25
Флорентин
7
19
29
16
11
11
16
14
40
40
14
11
Бриаско-Балекян
31
31
11
Бриаско-Балекян
36
15
15
36
14
23
23
14
29
32
32
29
19
22
22
19
9
9
Остались в запасе
Химнасия
Сентраль Кордоба
23
Nelson Insfrán
ВР
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
23
Lautaro Bursich
ВР
13
Rafael Barrios
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
37
Alexis Segovia
ЦФ
18
Agustín Morales
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Остались в запасе
23
Nelson Insfrán
ВР
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
Остались в запасе
23
Lautaro Bursich
ВР
13
Rafael Barrios
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
37
Alexis Segovia
ЦФ
18
Agustín Morales
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Статистика матча Химнасия - Сентраль Кордоба
2
1
4
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
11
5
Нарушения
9
12
Офсайды
1
2
Количество передач
413
411
Сейвы
1
2
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.36
Матчи команд
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata
Новости команд
Все
Химнасия
Сентраль Кордоба
Комментарий Семака после ничьей с «Химнасией»
5 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» не сумел победить аргентинский клуб
5 июля
21
«Зенит» – «Химнасия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
21 июня
6
В аргентинском клубе оценили вероятность матча, за который «Зенит» заплатит 50+ миллионов
11 июня
23
Комментарий Семака после ничьей с «Химнасией»
5 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» не сумел победить аргентинский клуб
5 июля
21
«Зенит» – «Химнасия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
21 июня
6
В аргентинском клубе оценили вероятность матча, за который «Зенит» заплатит 50+ миллионов
11 июня
23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+