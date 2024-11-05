Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Сентрал Кост Маринерс - Шанхай Шэньхуа
Сентрал Кост Маринерс - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 05 ноября 2024
Сентрал Кост Маринерс
05.11.2024, вторник, 11:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 4 тур
2 : 2
Завершен
Шанхай Шэньхуа
75'
S. James Ngor
90+5'
B. Brandtman
50'
А. Луис
64'
Y. Hanchao
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентрал Кост Маринерс - Шанхай Шэньхуа
ГОЛ! 2:2!
B. Brandtman
90'
+5
Замена
W. Wilson
️️️️
Э. МакКалмонт
85'
Желтая карточка
S. James Ngor
80'
80'
Желтая карточка
Ж. Карлос Тейшейра
79'
Замена
A. Fulang Xisi
️️️️
С. Чан
ГОЛ! 1:2!
S. James Ngor
75'
Замена
S. James Ngor
️️️️
S. Kuzevski
72'
Замена
H. Eames
️️️️
Д. Херрингтон
72'
64'
ГОЛ! 0:2!
Y. Hanchao
Пас отдал
С. Чан
64'
Замена
С. Ву
️️️️
X. Haoyang
Замена
B. Brandtman
️️️️
В. Фейжао
58'
Замена
A. Kuol
️️️️
R. Edmondson
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Луис
Пас отдал
Y. Hanchao
46'
Замена
Y. Zexiang
️️️️
В. Манафа
5'
Замена
Y. Hanchao
️️️️
П. Си
Желтая карточка
B. Kaltack
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентрал Кост Маринерс
40
Dylan Peraić-Cullen
ВР
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
45
Brian Kaltack
(К)
ЦЗ
21
Nathan Paull
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
16
Harrison Steele
ЦП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Шанхай Шэньхуа
1
Yaxiong Bao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
(К)
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
33
Хайцзянь Ван
АП
30
Пенгфей Си
ПВ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Сентрал Кост Маринерс
1
Adam Pavlesic
ВР
1
Jack Warshawsky
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
5
Noah Smith
ЦЗ
42
Rocco Smith
ЦЗ
37
Bailey Brandtman
ЦП
18
William Wilson
ЦП
6
Haine Eames
ЦП
19
Sabit James Ngor
ЦП
16
Lucas Scicluna
ЦП
45
Alou Kuol
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
24
Zhen Ma
ВР
16
Yang Zexiang
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
31
Wang Yifan
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
20
Yu Hanchao
ЦП
15
Си Ву
ЦП
43
Haoyu Yang
ЦП
18
Liu Chengyu
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
3-2-2-1-2
40
45
21
5
3
Херрингтон
27
16
8
МакКалмонт
11
Фейжао
10
27
3-3-3-1
1
4
Цзян
5
Чжу
21
13
Манафа
17
Гао
27
Чан
30
Си
33
Ван
10
Тейшейра
9
Луис
11
Фейжао
37
37
11
Фейжао
8
МакКалмонт
18
18
8
МакКалмонт
3
Херрингтон
6
6
3
Херрингтон
27
19
19
27
27
45
45
27
13
Манафа
16
16
13
Манафа
27
Чан
32
32
27
Чан
30
Си
20
20
30
Си
21
15
Ву
15
Ву
21
Остались в запасе
Сентрал Кост Маринерс
Шанхай Шэньхуа
1
Adam Pavlesic
ВР
1
Jack Warshawsky
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
5
Noah Smith
ЦЗ
42
Rocco Smith
ЦЗ
16
Lucas Scicluna
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
24
Zhen Ma
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
31
Wang Yifan
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
43
Haoyu Yang
ЦП
18
Liu Chengyu
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
1
Jack Warshawsky
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
5
Noah Smith
ЦЗ
42
Rocco Smith
ЦЗ
16
Lucas Scicluna
ЦП
Остались в запасе
24
Zhen Ma
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
31
Wang Yifan
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
43
Haoyu Yang
ЦП
18
Liu Chengyu
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Сентрал Кост Маринерс - Шанхай Шэньхуа
2
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
12
Офсайды
5
1
Количество передач
473
484
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
08.11.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
18.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 27 тур
Шанхай Шэньхуа
7 : 1
10.10.2026
Юньнань Юкунь
Товарищеские матчи
Шанхай Шэньхуа
0 : 0
27.09.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Моанад Касим
(Багдад)
Стадион:
Сентрал Кост Стэдиум
Новости команд
Все
Сентрал Кост Маринерс
Шанхай Шэньхуа
Бывший помощник Слуцкого назвал тренера диктатором
3 ноября
Слуцкого в Китае преследовала женщина: «Вот она, вот она!»
3 ноября
5
«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
27 сентября
10
Ерохин одним словом описал трофей «Зенита» в Китае
27 сентября
6
«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
27 сентября
35
«Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте
2024.11.05 13:12
Бывший помощник Слуцкого назвал тренера диктатором
3 ноября
Слуцкого в Китае преследовала женщина: «Вот она, вот она!»
3 ноября
5
«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
27 сентября
10
Ерохин одним словом описал трофей «Зенита» в Китае
27 сентября
6
«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
27 сентября
35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+