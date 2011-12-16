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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Удинезе - Селтик
Удинезе - Селтик: обзор матча 16 декабря 2011
Удинезе
16.12.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
1 : 1
Завершен
Селтик
45+1'
А. Ди Натале
29'
Г. Хупер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Селтик
Замена
М. Бангура
️️️️
Г. Самарас
Желтая карточка
Ч. Ду Ри
Замена
Э. Стоукс
️️️️
Б. Каял
Желтая карточка
С. Браун
Желтая карточка
Данило
Замена
М. Исла
️️️️
Т. Дубе
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
К. Асамоа
+1
Замена
Д. Пинци
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
ГОЛ! 0:1!
Г. Хупер
Пас отдал
Г. Самарас
Желтая карточка
П. Армеро
19'
Желтая карточка
Г. Хупер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Тьерри Дубе
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
18
Мохамед Бангура
ЦФ
50
Пол Джордж
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
4-5-1
1
Ханданович
8
Баста
4
Бенатиа
5
Данило
5
Экстранд
27
Асамоа
6
Дубе
22
Абди
7
Агьеманг-Баду
7
Армеро
10
Ди Натале
3-4-1-2
17
Форстер
22
Ча Ду Ри
45
Майсторович
4
Малгрю
7
Каял
40
Ки Сун-Юн
8
Браун
2
Ваньяма
49
Форрест
88
Хупер
30
Самарас
6
Дубе
22
Исла
22
Исла
6
Дубе
7
Агьеманг-Баду
3
Пинци
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
30
Самарас
18
Бангура
18
Бангура
30
Самарас
7
Каял
9
Стоукс
9
Стоукс
7
Каял
Остались в запасе
Удинезе
Селтик
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
37
Роберто Перейра
АП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
50
Пол Джордж
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
37
Роберто Перейра
АП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
50
Пол Джордж
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Удинезе - Селтик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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