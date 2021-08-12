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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Яблонец
Селтик - Яблонец: обзор матча 12 августа 2021
Селтик
12.08.2021, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Яблонец
26'
Д. Тернбулл
55'
Д. Тернбулл
73'
Д. Форрест
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Селтик - Яблонец
88'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
В. Пиларж
88'
Замена
Я. Мартинец
️️️️
Я. Поважанец
Замена
Н. Биттон
️️️️
К. МакГрегор
84'
ГОЛ! 3:0!
Д. Форрест
73'
Замена
А. Айети
️️️️
Д. Тернбулл
73'
Замена
И. Соро
️️️️
Т. Рогич
73'
70'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
М. Долежал
70'
Замена
Т. Малински
️️️️
Д. Плестил
Замена
О. Эдуард
️️️️
К. Фурухаси
65'
ГОЛ! 2:0!
Д. Тернбулл
Пас отдал
К. МакГрегор
55'
49'
Желтая карточка
Л. Холик
Желтая карточка
К. Фурухаси
45'
+1
40'
Желтая карточка
М. Кратохвил
ГОЛ! 1:0!
Д. Тернбулл
Пас отдал
Г. Тэйлор
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Киого Фурухаси
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
3
Адам Монтгомери
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Яблонец
3
Томаш Хюбшман
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
13
Томаш Вайнер
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
32
Тэйлор
23
Уэлш
15
Старфельт
56
Ролстон
14
Тернбулл
42
МакГрегор
7
Рогич
10
Кристи
49
Форрест
7
Фурухаси
3-5-3
4
Холик
16
Кроб
30
Зелены
27
Кубишта
27
Кратохвил
7
Поважанец
8
Гоушка
7
Плестил
11
Пиларж
15
Долежал
1
Гануш
42
МакГрегор
55
Биттон
55
Биттон
42
МакГрегор
7
Рогич
19
Соро
19
Соро
7
Рогич
14
Тернбулл
9
Айети
9
Айети
14
Тернбулл
7
Фурухаси
29
Эдуард
29
Эдуард
7
Фурухаси
7
Поважанец
4
Мартинец
4
Мартинец
7
Поважанец
11
Пиларж
24
Смейкал
24
Смейкал
11
Пиларж
7
Плестил
26
Малински
26
Малински
7
Плестил
15
Долежал
70
Чванчара
70
Чванчара
15
Долежал
Остались в запасе
Селтик
Яблонец
5
Боли Болинголи
ЛЗ
1
Василиос Баркас
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
3
Адам Монтгомери
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
3
Томаш Хюбшман
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
13
Томаш Вайнер
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
1
Василиос Баркас
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
3
Адам Монтгомери
ЦФ
Остались в запасе
3
Томаш Хюбшман
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
13
Томаш Вайнер
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Селтик - Яблонец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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