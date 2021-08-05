Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Яблонец - Селтик
Яблонец - Селтик: обзор матча 05 августа 2021
Яблонец
05.08.2021, четверг, 18:45
Лига Европы, 3 раунд
2 : 4
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Селтик
17'
В. Пиларж
85'
Н. Биттон (АГ)
12'
Л. Абада
16'
К. Фурухаси
64'
Д. Форрест
90'
Р. Кристи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Яблонец - Селтик
90'
ГОЛ! 2:4!
Р. Кристи
Пас отдал
Д. Форрест
Желтая карточка
Я. Зелены
88'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
В. Кубишта
86'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Я. Поважанец
86'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Н. Биттон
Пас отдал
Т. Малински
85'
Замена
Л. Холик
️️️️
В. Пиларж
78'
Желтая карточка
М. Сурзин
75'
Замена
Д. Гоушка
️️️️
М. Кратохвил
73'
Замена
Т. Малински
️️️️
Д. Плестил
73'
65'
Замена
О. Эдуард
️️️️
К. Фурухаси
65'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Л. Абада
65'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Д. Тернбулл
64'
ГОЛ! 1:3!
Д. Форрест
Пас отдал
Л. Абада
54'
Желтая карточка
Г. Тэйлор
ГОЛ! 1:2!
В. Пиларж
Пас отдал
Я. Поважанец
17'
16'
ГОЛ! 0:2!
К. Фурухаси
Пас отдал
Н. Биттон
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Абада
Пас отдал
Г. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
7
Доминик Плестил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
7
Киого Фурухаси
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Яблонец
4
Либор Холик
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
28
Патрик Хайтль
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
10
Райан Кристи
АП
7
Том Рогич
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
3
Адам Монтгомери
ЦФ
20
Скотт Робертсон
ЦФ
47
Дейн Маррей
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
2-4-5
30
Зелены
16
Кроб
7
Плестил
7
Поважанец
27
Кратохвил
27
Кубишта
1
Гануш
11
Пиларж
4
Мартинец
23
Сурзин
15
Долежал
3-1-3-2-1
1
Харт
56
Ролстон
15
Старфельт
32
Тэйлор
55
Биттон
19
Соро
14
Тернбулл
42
МакГрегор
11
Абада
49
Форрест
7
Фурухаси
11
Пиларж
4
Холик
4
Холик
11
Пиларж
7
Поважанец
3
Хюбшман
3
Хюбшман
7
Поважанец
27
Кратохвил
8
Гоушка
8
Гоушка
27
Кратохвил
27
Кубишта
70
Чванчара
70
Чванчара
27
Кубишта
7
Плестил
26
Малински
26
Малински
7
Плестил
14
Тернбулл
10
Кристи
10
Кристи
14
Тернбулл
11
Абада
7
Рогич
7
Рогич
11
Абада
7
Фурухаси
29
Эдуард
29
Эдуард
7
Фурухаси
Остались в запасе
Яблонец
Селтик
23
Давид Штепанек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
28
Патрик Хайтль
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
1
Василиос Баркас
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
3
Адам Монтгомери
ЦФ
20
Скотт Робертсон
ЦФ
47
Дейн Маррей
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
23
Давид Штепанек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
28
Патрик Хайтль
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Остались в запасе
1
Василиос Баркас
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
3
Адам Монтгомери
ЦФ
20
Скотт Робертсон
ЦФ
47
Дейн Маррей
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Яблонец - Селтик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Стрельнице
Новости команд
Все
Яблонец
Селтик
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
11:01
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
11:01
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+