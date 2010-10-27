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Расписание матчей
Италия. Кубок
Катания - Варезе
Катания - Варезе: обзор матча 27 октября 2010
Катания
27.10.2010, среда, 22:45
Италия. Кубок, 3 раунд
4 : 3
Завершен
Варезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Катания - Варезе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Варезе
Италия. Кубок, 4 раунд
Лацио
3 : 0
02.12.2014
Варезе
Италия. Кубок, 3 раунд
Варезе
1 : 0
23.08.2014
Виртус Энтелла
Италия. Кубок, 4 раунд
Парма
4 : 1
03.12.2013
Варезе
Италия. Кубок, 3 раунд
Юве Стабиа
1 : 1
17.08.2013
Варезе
Италия. Кубок, 3 раунд
Болонья
2 : 1
18.08.2012
Варезе
Информация о матче
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Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
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