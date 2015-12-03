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Расписание матчей
Италия. Кубок
Карпи - Виченца
Карпи - Виченца: обзор матча 03 декабря 2015
Карпи
03.12.2015, четверг, 20:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Виченца
47'
Ридер
61'
М. Боррьелло (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Карпи - Виченца
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Боррьелло
61'
ГОЛ! 1:0!
Ридер
47'
Желтая карточка
Уоллес
37'
Начало матча
Статистика матча Карпи - Виченца
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Виченца
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
- : -
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Сандро Кабасси
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Виченца
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