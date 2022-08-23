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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кембридж Юнайтед - Саутгемптон
Кембридж Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 23 августа 2022
Кембридж Юнайтед
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 3
Завершен
Саутгемптон
16'
Ч. Адамс
56'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Саутгемптон
86'
Желтая карточка
Лянко
Замена
Ф. Окенабирхи
️️️️
J. Lankester
79'
69'
Желтая карточка
О. Ромеу
66'
Замена
Д. Арибо
️️️️
М. Эльюнусси
66'
Замена
С. Мара
️️️️
Ч. Адамс
66'
Замена
М. Дженепо
️️️️
А. Армстронг
Замена
Ш. Трейси
️️️️
S. Janneh
65'
Замена
Х. Книббс
️️️️
С. Смит
65'
Замена
А. Мэй
️️️️
L. Simper
65'
56'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Адамс
16'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Адамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
5
Lloyd Jones
ЦЗ
10
Lewis Simper
ЦП
2
George Williams
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Кембридж Юнайтед
27
Glenn McConnell
ЦП
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
17
Liam O'Neil
ЦФ
27
Ben Worman
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
33
Димитар Митов
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
16
Динель Симе
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
1-1-5
25
5
10
7
4
20
6
28
Смит
3-1-2-1-2
29
МакКарти
7
Валери
13
Лянко
5
Беднарек
27
Диалло
21
Ромеу
17
Армстронг
10
Эльюнусси
19
Адамс
10
Армстронг
7
9
Окенабирхи
9
Окенабирхи
7
17
10
Трейси
10
Трейси
17
10
19
Мэй
19
Мэй
10
28
Смит
8
Книббс
8
Книббс
28
Смит
10
Эльюнусси
18
Арибо
18
Арибо
10
Эльюнусси
10
Армстронг
12
Дженепо
12
Дженепо
10
Армстронг
19
Адамс
14
Мара
14
Мара
19
Адамс
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Саутгемптон
27
Glenn McConnell
ЦП
17
Liam O'Neil
ЦФ
27
Ben Worman
ЦФ
33
Димитар Митов
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
13
Вилли Кабальеро
ВР
16
Динель Симе
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
27
Glenn McConnell
ЦП
17
Liam O'Neil
ЦФ
27
Ben Worman
ЦФ
33
Димитар Митов
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
16
Динель Симе
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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