Бурятия - Иркутск
Главная
Расписание матчей
Россия. Кубок
Бурятия - Иркутск
Бурятия - Иркутск: обзор матча 07 августа 2025
Бурятия
07.08.2025, четверг, 13:30
Россия. Кубок, 1 раунд
0 : 8
Завершен
Иркутск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бурятия - Иркутск
Новости команд
Бурятия
Иркутск
«Бурятия» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.00
6 августа, 08:36
«Бурятия» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.00
6 августа, 08:36
Прогноз на точный счeт матча «Иркутск» – «Сатурн»: Вторая лига Б, 15 июня 2025
14 июня, 11:43
Прогноз на точный счет матча «Луки-Энергия» – «Иркутск»: Вторая лига Б, 8 июня
7 июня, 12:35
«Зенит-2» застрял в Иркутске из-за атаки БПЛА
1 июня, 15:23
2
Прогноз на точный счет матча «Иркутск» – «Зенит-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
31 мая, 10:30
Россия. Кубок
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Последние матчи
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Иркутск
3 : 0
10.08.2025
Спартак-2
Россия. Кубок, 1 раунд
Бурятия
0 : 8
07.08.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Звезда
1 : 2
03.08.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Иркутск
2 : 0
27.07.2025
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
2 : 2
06.07.2025
Иркутск
Россия. Кубок, 1 раунд
Бурятия
0 : 8
07.08.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Иркутск
3 : 0
10.08.2025
Спартак-2
Россия. Кубок, 1 раунд
Бурятия
0 : 8
07.08.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Звезда
1 : 2
03.08.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Иркутск
2 : 0
27.07.2025
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
2 : 2
06.07.2025
Иркутск
