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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бертон Альбион - Скарборо Атлетик
Бертон Альбион - Скарборо Атлетик: обзор матча 02 ноября 2024
Бертон Альбион
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Скарборо Атлетик
68'
Т. Калинаускас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Скарборо Атлетик
90'
+6
Желтая карточка
E. F. Mulhern
Желтая карточка
Д. Уильямс
90'
+1
85'
Замена
C. Wilson
️️️️
A. Purver
78'
Замена
E. F. Mulhern
️️️️
R. Bennett
78'
Замена
L. Maloney
️️️️
A. Wiles
76'
Замена
K. Glynn
️️️️
B. Gooda
Желтая карточка
Д. Орси
74'
71'
Замена
H. Green
️️️️
L. Colville
ГОЛ! 1:0!
Т. Калинаускас
68'
Замена
Д. Орси
️️️️
A. Matnez
65'
Желтая карточка
Р. Суини
62'
Замена
Т. Калинаускас
️️️️
А. Бран
54'
Замена
У. Годвин-Малифе
️️️️
N. Akoto
54'
50'
Желтая карточка
D. Tear
27'
Желтая карточка
B. Gooda
Пенальти не реализован!
J. Cooper Love
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
32
Гарри Истед
ВР
20
Дилан Уильямс
ЛЗ
14
Nicholas Akoto
ЦЗ
5
Райан Суини
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
ОП
10
Алехандро Бран
ОП
34
Бен Уитфилд
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
15
Terence Vancooten
ЦФ
16
Jack Cooper Love
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Скарборо Атлетик
1
Ryan Whitley
ВР
44
Mackenzie Maltby
ЦЗ
5
Will Wells
ЦЗ
6
B. Gooda
ЦЗ
2
K. Weledji
ЦЗ
21
A. Brown
ЦЗ
8
Alex Purver
ЦП
14
A. Wiles
ЦП
17
D. Tear
ЦП
11
L. Colville
ЦФ
26
Richard Bennett
ЦФ
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
25
Alex Bannon
ЦП
27
Томас Калинаускас
АП
9
Данило Орси
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
16
Румарн Баррелл
ЦФ
Скарборо Атлетик
13
Matthew Bancroft
ВР
7
K. Glynn
ЦП
20
Cameron Wilson
ЦП
10
H. Green
ЦП
4
L. Maloney
ЦП
9
E. F. Mulhern
ЦФ
3-2-3-2
32
Истед
20
Уильямс
5
Суини
14
4
Уотт
10
Бран
34
Уитфилд
8
Уэбстер
11
16
15
3-2-3-2
1
6
2
21
44
5
8
14
17
26
11
14
2
Годвин-Малифе
2
Годвин-Малифе
14
10
Бран
27
Калинаускас
27
Калинаускас
10
Бран
11
9
Орси
9
Орси
11
6
7
7
6
8
20
20
8
11
10
10
11
14
4
4
14
26
9
9
26
Остались в запасе
Бертон Альбион
Скарборо Атлетик
15
Макс Крокомб
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
25
Alex Bannon
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
16
Румарн Баррелл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
13
Matthew Bancroft
ВР
Остались в запасе
15
Макс Крокомб
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
25
Alex Bannon
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
16
Румарн Баррелл
ЦФ
Остались в запасе
13
Matthew Bancroft
ВР
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Бертон Альбион - Скарборо Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 18 тур
Бертон Альбион
- : -
01.12.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Скарборо Атлетик
Англия. Кубок, 1 раунд
Бертон Альбион
1 : 0
02.11.2024
Скарборо Атлетик
Англия. Кубок, 1/128 финала
Форест Грин
5 : 2
14.11.2023
Скарборо Атлетик
Англия. Кубок, 1/128 финала
Скарборо Атлетик
1 : 1
04.11.2023
Форест Грин
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Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
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Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
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