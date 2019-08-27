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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бертон Альбион - Моркамб
Бертон Альбион - Моркамб: обзор матча 27 августа 2019
Бертон Альбион
27.08.2019, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
4 : 0
Завершен
Моркамб
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бертон Альбион - Моркамб
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
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21.11.2026
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Уокинг
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11.04.2026
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Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
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06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
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