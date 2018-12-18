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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Мидлсбро - Бертон Альбион
Мидлсбро - Бертон Альбион: обзор матча 18 декабря 2018
Мидлсбро
18.12.2018, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Бертон Альбион
48'
Д. Хэскет
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидлсбро - Бертон Альбион
74'
Желтая карточка
Д. Хэскет
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хэскет
Желтая карточка
М. Бешич
38'
Желтая карточка
Д. Хагилл
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Бертон Альбион
6
Бен Тернер
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
42
Джейк Хэскет
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Мидлсбро
22
Эндрю Лонерган
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Бертон Альбион
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Дамьен МакКрори
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
4-1-3-2
12
Рэндольф
23
Батт
32
Фрэнд
23
Фрай
44
Флинт
17
Бешич
7
Лидбиттер
10
Уинг
19
Даунинг
22
Брейтуэйт
9
Хагилл
3-2-1-1
6
Тернер
23
Бакстон
2
Брэйфорд
42
Хэскет
23
Куинн
10
Харнесс
7
Экинс
Остались в запасе
Мидлсбро
Бертон Альбион
16
Маркус Тавернье
ЛВ
22
Эндрю Лонерган
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Дамьен МакКрори
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
22
Эндрю Лонерган
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Дамьен МакКрори
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Мидлсбро - Бертон Альбион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Информация о матче
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