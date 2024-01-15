Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Бертон Альбион
Дерби Каунти - Бертон Альбион: обзор матча 15 января 2024
Дерби Каунти
15.01.2024, понедельник, 23:00
Англия. Первая лига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Бертон Альбион
29'
Т. Баркуйзен
49'
Д. Коллинс
90+3'
К. Хурихейн
54'
С. Седдон
65'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Бертон Альбион
Замена
С. Брэдли
️️️️
Т. Баркуйзен
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
К. Хурихейн
90'
+3
Замена
Л. Томпсон
️️️️
T. John-Jules
86'
83'
Замена
Р. Харпер
️️️️
Б. Лубала
80'
Замена
М. Карайол
️️️️
С. Седдон
Замена
Л. Сибли
️️️️
К. Элдер
72'
65'
ГОЛ! 2:2!
Д. Хагилл
Пас отдал
С. Седдон
64'
Желтая карточка
А. Ошиладжа
62'
Замена
М. Хелм
️️️️
К. Гиллиган
62'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
М. Беннетт
54'
ГОЛ! 2:1!
С. Седдон
ГОЛ! 2:0!
Д. Коллинс
Пас отдал
Т. Баркуйзен
49'
ГОЛ! 1:0!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
18
Макс Берд
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
2
John Brayford
(К)
ЦЗ
5
Райан Суини
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
23
Джо Уорд
ПП
39
Даджон Браун
ЦФ
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
38
Dylan Scott
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
9
Джо Хагилл
ЦФ
3-1-4-2
31
Викерс
12
Уилсон
44
Кашин
35
Нельсон
18
Берд
20
Элдер
14
Хурихейн
29
Баркуйзен
11
Мендес-Лэйнг
17
Коллинс
10
3-2-3-1-1
15
Крокомб
2
5
Суини
4
Мун
20
Кэпрайс
3
Седдон
23
Ошиладжа
25
Гиллиган
15
Лубала
6
Пауэлл
10
Беннетт
29
Баркуйзен
15
Брэдли
15
Брэдли
29
Баркуйзен
10
16
Томпсон
16
Томпсон
10
20
Элдер
32
Сибли
32
Сибли
20
Элдер
15
Лубала
45
Харпер
45
Харпер
15
Лубала
25
Гиллиган
10
Хелм
10
Хелм
25
Гиллиган
3
Седдон
29
Карайол
29
Карайол
3
Седдон
10
Беннетт
9
Хагилл
9
Хагилл
10
Беннетт
Остались в запасе
Дерби Каунти
Бертон Альбион
33
Джо Уайлдсмит
ВР
14
Тайрис Форна
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
39
Даджон Браун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
38
Dylan Scott
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
14
Тайрис Форна
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
39
Даджон Браун
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
38
Dylan Scott
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Дерби Каунти - Бертон Альбион
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
12
Офсайды
6
0
Количество передач
478
251
Сейвы
0
4
Точность передач %
79
54
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Бертон Альбион
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
2019.01.24 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+