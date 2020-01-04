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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бернли - Питерборо Юнайтед
Бернли - Питерборо Юнайтед: обзор матча 04 января 2020
Бернли
04.01.2020, суббота, 15:31
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 2
Завершен
Питерборо Юнайтед
8'
Д. Родригес
15'
Э. Питерс
23'
Д. Хендрик
52'
Д. Родригес
39'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бернли - Питерборо Юнайтед
ГОЛ! 4:1!
Д. Родригес
Пас отдал
А. Леннон
52'
39'
ГОЛ! 3:1!
А. Тони
ГОЛ! 3:0!
Д. Хендрик
Пас отдал
М. Лоутон
23'
ГОЛ! 2:0!
Э. Питерс
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Родригес
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джо Харт
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Питерборо Юнайтед
5
Марк Биверс
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
11
Матей Выдра
ЦФ
4-4-2
1
Харт
33
Питерс
6
Тарковски
13
Лонг
38
Лоутон
7
Гудмундссон
29
Хендрик
4
Корк
12
Леннон
16
Родригес
9
Вуд
1-1-3
5
Биверс
10
Браун
21
Бойд
27
Эиса
17
Тони
Остались в запасе
Бернли
Питерборо Юнайтед
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Бернли - Питерборо Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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