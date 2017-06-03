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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Чили - Буркина-Фасо
Чили - Буркина-Фасо: обзор матча 03 июня 2017
Чили
03.06.2017, суббота, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Буркина-Фасо
Матч
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Статистика матча Чили - Буркина-Фасо
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Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
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14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
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Чили
Товарищеские матчи. Сборные
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Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
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1 : 1
31.03.2026
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