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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Бурирам Юнайтед - Кавасаки Фронтале
Бурирам Юнайтед - Кавасаки Фронтале: обзор матча 26 ноября 2024
Бурирам Юнайтед
26.11.2024, вторник, 15:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 5 тур
0 : 3
Завершен
Кавасаки Фронтале
79'
S. Miura
90+4'
D. Tono
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бурирам Юнайтед - Кавасаки Фронтале
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
D. Tono
Пас отдал
S. Yamada
Желтая карточка
C.
88'
Замена
C.
️️️️
P. Sukjitthammakul
85'
Замена
N. Weerawatnodom
️️️️
Т. Бунматан
85'
83'
Замена
S. Kawahara
️️️️
Y. Yamamoto
83'
Замена
J.
️️️️
Y. Maruyama
79'
ГОЛ! 0:1!
S. Miura
Пас отдал
Y. Segawa
Замена
Биссоли
️️️️
С. Чайдед
76'
63'
Замена
S. Yamada
️️️️
Y. Kobayashi
63'
Замена
D. Tono
️️️️
H. Yamauchi
24'
Желтая карточка
Y. Yamamoto
Желтая карточка
К. Дугалл
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурирам Юнайтед
13
Нил Этеридж
ВР
55
Тиратон Бунматан
(К)
ЛЗ
40
Jefferson Tabinas
ЦЗ
92
Min-hyeok Kim
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
27
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
9
Супачай Чайдед
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Кавасаки Фронтале
1
Sung-Ryong Jung
ВР
4
Кота Такаи
ЦЗ
5
Asahi Sasaki
ЦЗ
13
Sota Miura
ЦЗ
6
Yuki Yamamoto
ЦЗ
28
Yuichi Maruyama
ЦЗ
8
Kento Tachibanada
ЦП
87
Hinata Yamauchi
ЦП
20
Yusuke Segawa
ЦП
11
Yu Kobayashi
(К)
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Бурирам Юнайтед
75
Phumeworapol Wannabutr
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
15
Narubodin Weerawatnodom
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
17
Charalampos Charalampous
ЦЗ
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
17
S. Ratree
ЦП
33
T. Chotmuangpak
ЦП
18
Athit Berg
ЦП
19
Chrigor
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Кавасаки Фронтале
21
Yuki Hayasaka
ВР
1
Louis Yamaguchi
ВР
7
Shintaro Kurumaya
ЦЗ
4
Jesiel
ЦЗ
35
Shuto Tanabe
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
26
Kota Yui
ЦП
19
So Kawahara
ЦП
20
Shin Yamada
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
7
Daiya Tono
ЦФ
38
Soma Kanda
ЦФ
3-3-2-2
13
Этеридж
92
27
Коолс
6
55
Бунматан
16
Дугалл
40
27
23
Чаушич
91
9
Чайдед
3-2-3-2
1
13
6
28
4
Такаи
5
8
87
20
99
Эрисон
11
55
Бунматан
15
15
55
Бунматан
27
19
19
27
9
Чайдед
7
Биссоли
7
Биссоли
9
Чайдед
28
4
4
28
6
19
19
6
11
20
20
11
87
7
7
87
Остались в запасе
Бурирам Юнайтед
Кавасаки Фронтале
75
Phumeworapol Wannabutr
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
17
Charalampos Charalampous
ЦЗ
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
17
S. Ratree
ЦП
33
T. Chotmuangpak
ЦП
18
Athit Berg
ЦП
Главный тренер
Мариу Силва
21
Yuki Hayasaka
ВР
1
Louis Yamaguchi
ВР
7
Shintaro Kurumaya
ЦЗ
35
Shuto Tanabe
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
26
Kota Yui
ЦП
4
César Haydar
ЦФ
38
Soma Kanda
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Остались в запасе
75
Phumeworapol Wannabutr
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
17
Charalampos Charalampous
ЦЗ
8
Rattanakorn Maikami
ЦП
17
S. Ratree
ЦП
33
T. Chotmuangpak
ЦП
18
Athit Berg
ЦП
Остались в запасе
21
Yuki Hayasaka
ВР
1
Louis Yamaguchi
ВР
7
Shintaro Kurumaya
ЦЗ
35
Shuto Tanabe
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
26
Kota Yui
ЦП
4
César Haydar
ЦФ
38
Soma Kanda
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Главный тренер
Тору Оники
Статистика матча Бурирам Юнайтед - Кавасаки Фронтале
2
1
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
14
Офсайды
2
3
Количество передач
379
526
Сейвы
5
1
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
16
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бурирам Юнайтед
- : -
01.12.2026
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 0
04.11.2026
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Гамба Осака
1 : 1
28.10.2026
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 1
13.10.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 16 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
25.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 15 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 0
21.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 14 тур
Касива Рейсол
2 : 1
07.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Халед Аль-Хоаиш
Стадион:
Chang Arena, Buriram
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