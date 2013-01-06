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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бур-ан-Бресс - Монпелье
Бур-ан-Бресс - Монпелье: обзор матча 06 января 2013
Бур-ан-Бресс
06.01.2013, воскресенье, 15:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Монпелье
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бур-ан-Бресс - Монпелье
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Франция. Третья лига, 13 тур
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- : -
21.11.2026
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Франция. Третья лига, 12 тур
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07.11.2026
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2 : 0
31.10.2026
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17.10.2026
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03.10.2026
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Франция. Третья лига, 8 тур
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26.09.2026
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Франция. Лига 2, 13 тур
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- : -
21.11.2026
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Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
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Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
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Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
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Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный стадион Перонны
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