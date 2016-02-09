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Расписание матчей
Франция. Кубок
Гранвиль - Бур-ан-Бресс
Гранвиль - Бур-ан-Бресс: обзор матча 09 февраля 2016
Гранвиль
09.02.2016, вторник, 23:00
Франция. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Бур-ан-Бресс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гранвиль - Бур-ан-Бресс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/64 финала
Монтре
2 : 1
29.11.2025
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гранвиль
0 : 3
07.01.2023
Ньор
Франция. Кубок, 1/16 финала
Гранвиль
0 : 3
17.01.2020
Марсель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Версаль
1 : 2
04.01.2020
Гранвиль
Франция. Кубок, 1/8 финала
Шамбли
1 : 0
07.02.2018
Гранвиль
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
- : -
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
07.11.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 11 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 0
31.10.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 10 тур
Бур-ан-Бресс
0 : 1
17.10.2026
Флери
Франция. Третья лига, 9 тур
Руан
2 : 0
03.10.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 8 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
26.09.2026
Конкарно
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный стадион Перонны
Новости команд
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Гранвиль
Бур-ан-Бресс
Кубок Франции. «Тулуза» проиграла команде из Д4, «Лион» победил соперника со счетом 7:0
2020.01.05 01:34
1
Победа над «Бур-ан-Брессом» стала для «Марселя» крупнейшей за последние 70 лет
2018.02.07 01:43
3
Кубок Франции. «Марсель» забил девять голов «Бур-ан-Брессу», Митроглу и Окампос сделали хет-трики
2018.02.06 22:16
Клуб четвертого дивизиона Франции подшутил над «ПСЖ»
2017.02.05 06:31
4
Кубок Франции. «Марсель» обыграл «Гранвиль» и вышел в полуфинал
2016.03.04 00:56
1
Клуб четвертого дивизиона Франции подшутил над «ПСЖ»
2017.02.05 06:31
4
Кубок Франции. «Марсель» обыграл «Гранвиль» и вышел в полуфинал
2016.03.04 00:56
1
Диаби вновь травмировался и не сыграет с «Гранвилем»
2016.03.02 15:34
Кубок Франции. «Гранвиль» победил «Бур-ан-Бресс»
2016.02.10 01:33
Кубок Франции. «Гранвиль» нанес поражение «Саргемину»
2016.01.23 22:11
Кубок Франции. «Тулуза» проиграла команде из Д4, «Лион» победил соперника со счетом 7:0
2020.01.05 01:34
1
Победа над «Бур-ан-Брессом» стала для «Марселя» крупнейшей за последние 70 лет
2018.02.07 01:43
3
Кубок Франции. «Марсель» забил девять голов «Бур-ан-Брессу», Митроглу и Окампос сделали хет-трики
2018.02.06 22:16
Кубок Франции. «Гранвиль» победил «Бур-ан-Бресс»
2016.02.10 01:33
Кубок французской лиги. «Марсель» взял верх над «Бург-Перроной»
2015.12.16 22:38
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