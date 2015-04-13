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Расписание матчей
Звезда К - Буковина
Звезда К - Буковина: обзор матча 13 апреля 2015
Звезда К
13.04.2015, понедельник, 15:00
Украина. Первая лига, 21 тур
4 : 1
Завершен
Буковина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Звезда К - Буковина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Звезда К
Украина. Плей-офф, 32 тур
Черноморец
1 : 0
19.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 31 тур
Звезда К
1 : 1
12.05.2018
Карпаты
Украина. Плей-офф, 30 тур
Александрия
1 : 0
06.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 29 тур
Звезда К
2 : 0
28.04.2018
Олимпик
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Буковина
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
- : -
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кудровка
4 : 1
17.10.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
2 : 0
19.09.2026
Буковина
Информация о матче
Стадион:
Звезда
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