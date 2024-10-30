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Расписание матчей
Украина. Кубок
Пробий Городенка - Буковина
Пробий Городенка - Буковина: обзор матча 30 октября 2024
Пробий Городенка
30.10.2024, среда, 13:00
Украина. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Буковина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пробий Городенка - Буковина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Пробий Городенка
Украина. Кубок, 1/8 финала
Пробий Городенка
0 : 1
30.10.2024
Буковина
Буковина
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кудровка
4 : 1
17.10.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
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