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Расписание матчей
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Шленск - Будучность
Шленск - Будучность: обзор матча 25 июля 2012
Шленск
25.07.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Будучность
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Статистика матча Шленск - Будучность
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0
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Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
- : -
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 10 тур
Шленск
1 : 4
10.10.2026
Лех
Будучность
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
0 : 0
13.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
Черногория. Первая Лига, 11 тур
Дечич
0 : 1
18.10.2026
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