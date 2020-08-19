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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Будучность - Лудогорец
Будучность - Лудогорец: обзор матча 19 августа 2020
Будучность
19.08.2020, среда, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 3
Завершен
Лудогорец
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Статистика матча Будучность - Лудогорец
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0
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Матчи команд
Будучность
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Будучность
- : -
29.11.2026
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Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
0 : 0
13.11.2026
Будучность
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Будучность
1 : 4
07.11.2026
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Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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