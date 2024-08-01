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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лапи - Брондбю
Лапи - Брондбю: обзор матча 01 августа 2024
Лапи
01.08.2024, четверг, 18:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 6
Завершен
Брондбю
66'
Т. Миккельсен (АГ)
53'
Э. Йебоа
61'
О. Омойджуанфо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лапи - Брондбю
88'
Замена
B. Kvist
️️️️
К. Каппис
Замена
E. Ahmeti
️️️️
M. Useini
84'
78'
Замена
Н. Нартей
️️️️
Й. Радошевич
Желтая карточка
A. Ramadani
75'
Замена
В. Велиу
️️️️
A. Maliqi
67'
Замена
A. Januzi
️️️️
А. Тахири
67'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Т. Миккельсен
66'
65'
Замена
Р. Лауритсен
️️️️
Ф. Алвес
65'
Замена
Х. Хеггхейм
️️️️
J. Vanlerberghe
61'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
О. Омойджуанфо
Желтая карточка
И. Красники
59'
53'
ГОЛ! 0:1!
Э. Йебоа
Пас отдал
О. Швартау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лапи
12
Vokli Laroshi
ВР
6
Diar Vokrri
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
20
Lulzim Peci
ЦП
77
Elvir Gashjani
ЦП
22
M. Useini
ЦФ
18
Ilir Blakçori
ЦФ
16
Hamdi Namani
(К)
ЦФ
10
B. Baftiu
ЦФ
14
A. Maliqi
ЦФ
11
Ардит Тахири
ЦФ
Главный тренер
Тахир Бататина
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Лапи
1
Илир Авдили
ВР
15
Landrit Rama
ЦЗ
44
Aulon Shabani
ЦЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
24
Arianit Hasani
ЦП
9
Mergim Cernaverni
ЦФ
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
10
A. Ramadani
ЦФ
17
Ergyn Ahmeti
ЦФ
30
Erduan Smajli
ЦФ
23
B. Musolli
ЦФ
27
Ahmed Januzi
ЦФ
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
50
William Sonne-Schmidt
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
3
Ludwig Vraa-Jensen
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
99
Ной Нартей
ЦП
19
Bertram Kvist
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
2-2-5
12
6
16
Красники
20
77
16
11
Тахири
14
10
18
4-2-1-3
30
Миккельсен
28
Себулонсен
32
Алвес
5
Тшиемб
30
5
Радошевич
12
Каппис
17
Греве
10
Омойджуанфо
99
Йебоа
29
Швартау
14
7
Велиу
7
Велиу
14
22
17
17
22
11
Тахири
27
27
11
Тахири
32
Алвес
5
Лауритсен
5
Лауритсен
32
Алвес
30
5
Хеггхейм
5
Хеггхейм
30
5
Радошевич
99
Нартей
99
Нартей
5
Радошевич
12
Каппис
19
19
12
Каппис
Остались в запасе
Лапи
Брондбю
1
Илир Авдили
ВР
15
Landrit Rama
ЦЗ
44
Aulon Shabani
ЦЗ
24
Arianit Hasani
ЦП
9
Mergim Cernaverni
ЦФ
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
10
A. Ramadani
ЦФ
30
Erduan Smajli
ЦФ
23
B. Musolli
ЦФ
Главный тренер
Тахир Бататина
1
Патрик Пенц
ВР
50
William Sonne-Schmidt
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
3
Ludwig Vraa-Jensen
ЦЗ
99
Клемент Бишофф
ЦП
11
Филип Бундгор
ЛВ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
1
Илир Авдили
ВР
15
Landrit Rama
ЦЗ
44
Aulon Shabani
ЦЗ
24
Arianit Hasani
ЦП
9
Mergim Cernaverni
ЦФ
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
10
A. Ramadani
ЦФ
30
Erduan Smajli
ЦФ
23
B. Musolli
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
50
William Sonne-Schmidt
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
3
Ludwig Vraa-Jensen
ЦЗ
99
Клемент Бишофф
ЦП
11
Филип Бундгор
ЛВ
Главный тренер
Тахир Бататина
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Лапи - Брондбю
2
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
8
Нарушения
15
13
Офсайды
1
2
Количество передач
299
446
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Лапи
Косово. Суперлига, 36 тур
Феризай
2 : 3
31.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 35 тур
Лапи
3 : 2
24.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 34 тур
Гнилане
1 : 2
17.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 33 тур
Лапи
0 : 0
10.05.2026
Дукаджини
Косово. Суперлига, 32 тур
Балкани
0 : 1
03.05.2026
Лапи
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
Захир Паязити
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