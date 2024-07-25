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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Брондбю - Лапи
Брондбю - Лапи: обзор матча 25 июля 2024
Брондбю
25.07.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
6 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Лапи
16'
Ю. Сузуки
20'
О. Омойджуанфо
24'
Ф. Бундгор
40'
Н. Нартей
88'
М. Квистгарден
90'
О. Швартау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Лапи
ГОЛ! 6:0!
О. Швартау
Пас отдал
М. Квистгарден
90'
ГОЛ! 5:0!
М. Квистгарден
Пас отдал
С. Серас Себулонсен
88'
Желтая карточка
М. Греве
82'
Замена
М. Греве
️️️️
Н. Нартей
81'
Желтая карточка
Э. Йебоа
74'
69'
Замена
В. Велиу
️️️️
E. Ahmeti
68'
Желтая карточка
M. Useini
Замена
М. Квистгарден
️️️️
О. Омойджуанфо
63'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Д. Васс
46'
Замена
О. Швартау
️️️️
Ю. Сузуки
46'
46'
Замена
A. Ramadani
️️️️
B. Musolli
46'
Замена
А. Тахири
️️️️
H. Namani
44'
Желтая карточка
B. Emini
ГОЛ! 4:0!
Н. Нартей
40'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Бундгор
Пас отдал
Д. Васс
24'
22'
Желтая карточка
A. Bytyqi
ГОЛ! 2:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
С. Серас Себулонсен
20'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Сузуки
Пас отдал
Ш. Клайбер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Лапи
1
Илир Авдили
ВР
16
Илир Красники
ЦЗ
18
Ilir Blakçori
ЦФ
10
B. Baftiu
ЦФ
16
Hamdi Namani
ЦФ
23
B. Musolli
ЦФ
17
Ergyn Ahmeti
ЦФ
8
B. Emini
ЦФ
22
Arbër Bytyqi
ЦФ
22
M. Useini
ЦФ
Главный тренер
Тахир Бататина
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Лапи
12
Vokli Laroshi
ВР
44
Aulon Shabani
ЦЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
10
A. Ramadani
ЦФ
14
A. Maliqi
ЦФ
27
Ahmed Januzi
ЦФ
11
Ардит Тахири
ЦФ
4-3-2-1
1
Пенц
2
Клайбер
5
Лауритсен
14
Расмуссен
28
Себулонсен
10
Васс
99
Нартей
99
Бишофф
11
Бундгор
14
Сузуки
10
Омойджуанфо
1-5
1
Авдили
16
Красники
23
22
22
8
17
10
Васс
5
Радошевич
5
Радошевич
10
Васс
99
Нартей
17
Греве
17
Греве
99
Нартей
10
Омойджуанфо
30
Квистгарден
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
14
Сузуки
29
Швартау
29
Швартау
14
Сузуки
17
7
Велиу
7
Велиу
17
23
10
10
23
16
11
Тахири
11
Тахири
16
Остались в запасе
Брондбю
Лапи
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
12
Vokli Laroshi
ВР
44
Aulon Shabani
ЦЗ
14
A. Maliqi
ЦФ
27
Ahmed Januzi
ЦФ
Главный тренер
Тахир Бататина
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Остались в запасе
12
Vokli Laroshi
ВР
44
Aulon Shabani
ЦЗ
14
A. Maliqi
ЦФ
27
Ahmed Januzi
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Тахир Бататина
Статистика матча Брондбю - Лапи
2
3
Всего ударов по воротам
21
2
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
15
13
Офсайды
1
0
Количество передач
625
271
Сейвы
0
1
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
0
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Лапи
Косово. Суперлига, 36 тур
Феризай
2 : 3
31.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 35 тур
Лапи
3 : 2
24.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 34 тур
Гнилане
1 : 2
17.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 33 тур
Лапи
0 : 0
10.05.2026
Дукаджини
Косово. Суперлига, 32 тур
Балкани
0 : 1
03.05.2026
Лапи
Информация о матче
Главный судья:
David Dickinson, Scotland
Стадион:
Brøndby Stadium, Brøndby
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