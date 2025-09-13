«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85

«Дрита» – «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.88

«Копенгаген» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75

«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85

«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев

Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы

Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты

Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»