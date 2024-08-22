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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Химик - БроукБойз
Химик - БроукБойз: обзор матча 22 августа 2024
Химик
22.08.2024, четверг, 19:30
Россия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
БроукБойз
8'
А. Сергиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химик - БроукБойз
45'
Желтая карточка
И. Мазуров
31'
Желтая карточка
П. Яковлев
24'
Замена
И. Мазуров
️️️️
Р. Розиев
ГОЛ! 1:0!
А. Сергиенко
Пас отдал
Д. Меренчуков
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
57
Никита Шулкин
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
5
Артем Широков
ЦЗ
19
Ярослав Краснов
ЛП
11
Владимир Марков
ЦП
23
Алексей Сергиенко
ЦП
47
Иван Сергиенко
АП
9
Илья Анциферов
ЦФ
10
Дмитрий Меренчуков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
БроукБойз
22
Николай Зириков
ВР
25
Илья Давыдов
ЦЗ
90
Евгений Плешко
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
68
Георгий Челидзе
АП
31
Руслан Розиев
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
60
Владислав Сакадеев
ЦФ
39
Максим Данилин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Дьяков
Химик
99
Рассул Карасёв
ВР
15
Давид Березов
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
7
Никита Абрамушкин
ЦЗ
37
Семен Пучков
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
БроукБойз
99
Леонид Романов
ВР
97
Григорий Коробов
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
22
Мушвиг Рзаев
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
19
Дмитрий Крохин
ПВ
11
Даниил Макеев
ЦФ
4-3-1-2
57
Шулкин
5
Крашевский
97
Доронин
5
Широков
44
Чубукин
19
Краснов
23
Сергиенко
11
Марков
47
Сергиенко
10
Меренчуков
9
Анциферов
2-1-1-3-3
22
Зириков
25
Давыдов
90
Плешко
14
Черный
23
Соснин
91
Яковлев
68
Челидзе
31
Розиев
39
Данилин
60
Сакадеев
10
Майрович
31
Розиев
22
Мазуров
22
Мазуров
31
Розиев
Остались в запасе
Химик
БроукБойз
48
Иван Сутугин
АП
99
Рассул Карасёв
ВР
15
Давид Березов
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
7
Никита Абрамушкин
ЦЗ
37
Семен Пучков
ЦП
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
99
Леонид Романов
ВР
97
Григорий Коробов
ЦЗ
22
Мушвиг Рзаев
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
19
Дмитрий Крохин
ПВ
11
Даниил Макеев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Дьяков
Остались в запасе
48
Иван Сутугин
АП
99
Рассул Карасёв
ВР
15
Давид Березов
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
7
Никита Абрамушкин
ЦЗ
37
Семен Пучков
ЦП
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Остались в запасе
99
Леонид Романов
ВР
97
Григорий Коробов
ЦЗ
22
Мушвиг Рзаев
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
19
Дмитрий Крохин
ПВ
11
Даниил Макеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Главный тренер
Виталий Дьяков
Статистика матча Химик - БроукБойз
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
БроукБойз
Россия. Кубок, 1/16 финала
БроукБойз
0 : 2
12.08.2026
Динамо Киров
Россия. Кубок, 1/32 финала
БоМиК
1 : 2
28.07.2026
БроукБойз
Россия. Кубок, 4 раунд
БроукБойз
0 : 2
23.09.2025
Сокол
Россия. Кубок, 3 раунд
Сатурн
0 : 2
11.09.2025
БроукБойз
Россия. Кубок, 2 раунд
Авангард
1 : 2
21.08.2025
БроукБойз
Информация о матче
Стадион:
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