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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Брайтон
Шеффилд Юнайтед - Брайтон: обзор матча 18 февраля 2024
Шеффилд Юнайтед
18.02.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 5
Завершен
Брайтон
20'
Ф. Буонанотте
24'
Д. Уэлбек
75'
Д. Робинсон (АГ)
78'
С. Адингра
85'
С. Адингра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Брайтон
Желтая карточка
Т. Дэвис
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Б. Вербрюгген
90'
Желтая карточка
Б. Гилмор
85'
ГОЛ! 0:5!
С. Адингра
81'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
О. Норвуд
️️️️
Б. Осборн
79'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Г. Хамер
79'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Д. Макэйти
79'
78'
ГОЛ! 0:4!
С. Адингра
Пас отдал
П. Гросс
76'
Замена
А. Фати
️️️️
К. Митома
75'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Д. Робинсон
66'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Ф. Буонанотте
Замена
А. Брукс
️️️️
Я. Ларуки
63'
56'
Желтая карточка
Ф. Буонанотте
46'
Замена
Я. Модер
️️️️
Т. Лэмпти
46'
Замена
Игор
️️️️
А. Уэбстер
45'
+6
Желтая карточка
Т. Лэмпти
Замена
О. Трасти
️️️️
В. Осула
31'
24'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уэлбек
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Буонанотте
Пас отдал
Л. Данк
Красная карточка
М. Холгейт
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
(К)
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
38
Густаво Хамер
ОП
5
Винисиус Соуза
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
24
Billy Blacker
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
3-4-1-1-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
27
Холгейт
15
Ахмедходжич
76
Ларуки
38
Хамер
5
Соуза
2
Богль
23
Осборн
24
Макэйти
10
Осула
4-2-3-1
1
Вербрюгген
48
Лэмпти
6
ван Хеке
5
Данк
4
Уэбстер
13
Гросс
6
Гилмор
22
Митома
10
Буонанотте
7
Адингра
18
Уэлбек
10
Осула
6
Трасти
6
Трасти
10
Осула
23
Осборн
10
Норвуд
10
Норвуд
23
Осборн
38
Хамер
22
Дэвис
22
Дэвис
38
Хамер
76
Ларуки
11
Брукс
11
Брукс
76
Ларуки
24
Макэйти
10
Брюстер
10
Брюстер
24
Макэйти
18
Уэлбек
2
Эступиньян
2
Эступиньян
18
Уэлбек
4
Уэбстер
44
Игор
44
Игор
4
Уэбстер
48
Лэмпти
7
Модер
7
Модер
48
Лэмпти
22
Митома
31
Фати
31
Фати
22
Митома
10
Буонанотте
11
Фергюсон
11
Фергюсон
10
Буонанотте
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
13
Иво Грбич
ВР
4
Олли Арбластер
ЦП
24
Billy Blacker
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
4
Олли Арбластер
ЦП
24
Billy Blacker
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Брайтон
1
1
4
Всего ударов по воротам
6
24
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
20
80
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
10
Нарушения
3
5
Офсайды
2
2
Количество передач
207
856
Сейвы
7
1
Точность передач %
65
93
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
3
18
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.58
2.93
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Бремэлл Лейн
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