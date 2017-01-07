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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брайтон - Милтон Кинс Донс
Брайтон - Милтон Кинс Донс: обзор матча 07 января 2017
Брайтон
07.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
72'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брайтон - Милтон Кинс Донс
82'
Желтая карточка
Н. Мэйнард
79'
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
К. Эгард
ГОЛ! 1:0!
Т. Хемед
72'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
16
Джо Уэлш
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Брайтон
16
Каспер Энкегрен
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Милтон Кинс Донс
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
4-2-1-2
85
Мяенпяя
6
Голдсон
2
Хюнемайер
3
Адекугбе
2
Хант
17
Тауэлл
14
Сидуэлл
7
Мач
18
Мерфи
10
Хемед
3-2-2
25
Мартин
16
Уэлш
3
Левингтон
4
Апсон
32
Балдок
8
Поттер
28
Мэйнард
18
Эгард
18
Эгард
17
Пауэлл
17
Пауэлл
18
Эгард
Остались в запасе
Брайтон
Милтон Кинс Донс
16
Каспер Энкегрен
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
16
Каспер Энкегрен
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Брайтон - Милтон Кинс Донс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
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