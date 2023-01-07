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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мидлсбро - Брайтон
Мидлсбро - Брайтон: обзор матча 07 января 2023
Мидлсбро
07.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 5
Завершен
Брайтон
13'
Ч. Акпом
8'
П. Гросс
29'
А. Лаллана
58'
А. Мак Аллистер
80'
А. Мак Аллистер
88'
Д. Ундав
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Брайтон
88'
ГОЛ! 1:5!
Д. Ундав
Замена
М. Бола
️️️️
Р. Гилс
81'
81'
Замена
Д. Ундав
️️️️
П. Гросс
81'
Замена
А. Уэбстер
️️️️
Л. Колуилл
80'
ГОЛ! 1:4!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
П. Гросс
Желтая карточка
Р. Гилс
76'
Замена
К. Арчер
️️️️
М. Крукс
68'
64'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Фергюсон
64'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
К. Митома
Замена
А. Моуатт
️️️️
Х. Хакни
59'
Замена
И. Джонс
️️️️
Р. МакГри
59'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
М. Форсс
59'
58'
ГОЛ! 1:3!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
М. Кайседо
55'
Желтая карточка
М. Кайседо
46'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
А. Лаллана
29'
ГОЛ! 1:2!
А. Лаллана
Пас отдал
К. Митома
ГОЛ! 1:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
Р. Гилс
13'
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Гросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
3-5-2
1
Стеффен
23
Фрай
17
МакНэйр
2
Смит
3
Гилс
30
Хакни
8
МакГри
25
Крукс
16
Хаусон
29
Акпом
88
Форсс
4-1-1-3-1
23
Стил
48
Лэмпти
6
ван Хеке
6
Колуилл
2
Эступиньян
25
Кайседо
13
Гросс
7
Мач
10
Лаллана
22
Митома
11
Фергюсон
3
Гилс
16
Бола
16
Бола
3
Гилс
30
Хакни
20
Моуатт
20
Моуатт
30
Хакни
8
МакГри
25
Джонс
25
Джонс
8
МакГри
88
Форсс
20
Уотмор
20
Уотмор
88
Форсс
25
Крукс
9
Арчер
9
Арчер
25
Крукс
6
Колуилл
4
Уэбстер
4
Уэбстер
6
Колуилл
10
Лаллана
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
10
Лаллана
22
Митома
10
Энкисо
10
Энкисо
22
Митома
11
Фергюсон
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Фергюсон
13
Гросс
26
Ундав
26
Ундав
13
Гросс
Остались в запасе
Мидлсбро
Брайтон
1
Лайам Робертс
ВР
9
Родриго Муньис
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
38
Том МакГилл
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
9
Родриго Муньис
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Мидлсбро - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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