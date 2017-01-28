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Расписание матчей
Англия. Кубок
Линкольн - Брайтон
Линкольн - Брайтон: обзор матча 28 января 2017
Линкольн
28.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Брайтон
24'
Р. Тауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Линкольн - Брайтон
68'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
И. Скалак
68'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Р. Тауэлл
56'
Замена
К. Энкегрен
️️️️
Н. Мяенпяя
53'
Желтая карточка
Г. Мюррэй
24'
Желтая карточка
Р. Тауэлл
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тауэлл
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Линкольн - Брайтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
- : -
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
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Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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