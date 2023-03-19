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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брайтон - Гримсби Таун
Брайтон - Гримсби Таун: обзор матча 19 марта 2023
Брайтон
19.03.2023, воскресенье, 17:15
Англия. Кубок, 1/4 финала
5 : 0
Завершен
Гримсби Таун
6'
Д. Ундав
51'
Э. Фергюсон
70'
Э. Фергюсон
82'
С. Мач
90'
К. Митома
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Гримсби Таун
ГОЛ! 5:0!
К. Митома
Пас отдал
П. Гросс
90'
85'
Замена
E. Khouri
️️️️
G. Holohan
ГОЛ! 4:0!
С. Мач
Пас отдал
А. Уэбстер
82'
Замена
Я. Аяри
️️️️
Л. Данк
78'
Замена
Я. Паул ван Хеке
️️️️
А. Мак Аллистер
78'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Фергюсон
72'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Д. Ундав
71'
71'
Замена
Б. Моррис
️️️️
H. Clifton
71'
Замена
R. Taylor
️️️️
O. Khan
ГОЛ! 3:0!
Э. Фергюсон
Пас отдал
Д. Ундав
70'
ГОЛ! 2:0!
Э. Фергюсон
Пас отдал
А. Мак Аллистер
51'
Замена
Л. Колуилл
️️️️
П. Эступиньян
46'
46'
Замена
А. Хант
️️️️
Д. Орси
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундав
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Гримсби Таун
15
Макс Крокомб
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
24
Мичи Эфете
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Гримсби Таун
13
Ollie Battersby
ВР
5
Shaun Pearson
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
29
Ryan Taylor
ЦФ
3-1-2-2-2
97
Санчес
2
Эступиньян
4
Уэбстер
5
Данк
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
22
Митома
7
Мач
11
Фергюсон
26
Ундав
4-3-3
15
Крокомб
31
24
Эфете
3
Дрисколл-Гленнон
5
Смит
15
4
8
33
9
Орси
6
2
Эступиньян
6
Колуилл
6
Колуилл
2
Эступиньян
10
Мак Аллистер
6
ван Хеке
6
ван Хеке
10
Мак Аллистер
5
Данк
26
Аяри
26
Аяри
5
Данк
26
Ундав
16
Сармиенто
16
Сармиенто
26
Ундав
11
Фергюсон
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Фергюсон
9
Орси
8
Хант
8
Хант
9
Орси
8
8
8
8
15
8
Моррис
8
Моррис
15
33
29
29
33
Остались в запасе
Брайтон
Гримсби Таун
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
13
Ollie Battersby
ВР
5
Shaun Pearson
ЦЗ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Остались в запасе
13
Ollie Battersby
ВР
5
Shaun Pearson
ЦЗ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Брайтон - Гримсби Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
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