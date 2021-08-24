Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кардифф - Брайтон
Кардифф - Брайтон: обзор матча 24 августа 2021
Кардифф
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Брайтон
9'
Я. Модер
55'
А. Зекири
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кардифф - Брайтон
Желтая карточка
К. Нельсон
78'
Желтая карточка
Р. Уинтл
73'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Мерфи
67'
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Коллинс
67'
Желтая карточка
У. Волкс
56'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Зекири
Пас отдал
М. Кайседо
9'
ГОЛ! 0:1!
Я. Модер
Пас отдал
Э. Мвепу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
8
Сэм Боуэн
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
34
Tavio Kouakou D'Almeida
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
33
Михал Карбовник
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
7
Марлон Пак
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
7
Kieron Evans
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
9
Марк Харрис
ЦФ
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
28
Кристиан Уолтон
ВР
3-1-5
12
Смитис
23
Моррисон
44
Флинт
35
Нельсон
6
Волкс
24
Уинтл
23
Мерфи
17
Коллинс
34
38
Нг
1-1-3-1-2
23
Стил
33
Карбовник
25
Кайседо
12
Мвепу
7
Модер
7
Альсате
32
Ричардс
9
Зекири
5
Робертс
23
Мерфи
10
Колуилл
10
Колуилл
23
Мерфи
17
Коллинс
19
Мур
19
Мур
17
Коллинс
Остались в запасе
Кардифф
Брайтон
12
Диллон Филлипс
ВР
7
Марлон Пак
ЦП
7
Kieron Evans
ЦФ
9
Марк Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
38
Том МакГилл
ВР
28
Кристиан Уолтон
ВР
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
7
Марлон Пак
ЦП
7
Kieron Evans
ЦФ
9
Марк Харрис
ЦФ
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
28
Кристиан Уолтон
ВР
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Кардифф - Брайтон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Брайтон
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
11:17
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
11:17
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+