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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Уиган Атлетик
Брентфорд - Уиган Атлетик: обзор матча 04 июля 2020
Брентфорд
04.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
3 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
19'
С. Бенрахма
57'
С. Бенрахма
66'
С. Бенрахма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Уиган Атлетик
81'
Красная карточка
Д. Гарнер
75'
Замена
Л. Эванс
️️️️
К. Доуэлл
73'
Замена
Я. Млакар
️️️️
Н. Бирн
Замена
Т. Фосу
️️️️
С. Бенрахма
73'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
К. Нергор
72'
ГОЛ! 3:0!
С. Бенрахма
Пас отдал
К. Нергор
66'
Замена
Х. Валенсия
️️️️
Б. Мбемо
64'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Э. Маркондес
64'
60'
Замена
D. Fox
️️️️
Д. Лоу
60'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
К. Мур
59'
Желтая карточка
Э. Робинсон
ГОЛ! 2:0!
С. Бенрахма
Пас отдал
Б. Мбемо
57'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Ш. Баптист
42'
ГОЛ! 1:0!
С. Бенрахма
Пас отдал
Э. Маркондес
19'
6'
Замена
Г. Мэсси
️️️️
Л. Балогун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Danny Fox
ЦЗ
46
Том Пирс
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
4
Lewis MacLeod
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-3-1-2
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
3
Дальсгаард
10
Маркондес
23
Нергор
26
Баптист
19
Мбемо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
3-2-3-2
1
Маршалл
4
Кипр
27
Балогун
33
Робинсон
3
Нейсмит
14
Бирн
8
Уилльямс
8
Морси
26
Доуэлл
19
Мур
9
Лоу
19
Мбемо
16
Валенсия
16
Валенсия
19
Мбемо
10
Бенрахма
24
Фосу
24
Фосу
10
Бенрахма
26
Баптист
10
Да Силва
10
Да Силва
26
Баптист
10
Маркондес
8
Йенсен
8
Йенсен
10
Маркондес
23
Нергор
8
Замбурек
8
Замбурек
23
Нергор
9
Лоу
6
6
9
Лоу
26
Доуэлл
8
Эванс
8
Эванс
26
Доуэлл
27
Балогун
19
Мэсси
19
Мэсси
27
Балогун
14
Бирн
9
Млакар
9
Млакар
14
Бирн
19
Мур
14
Гарнер
14
Гарнер
19
Мур
Остались в запасе
Брентфорд
Уиган Атлетик
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЦЗ
4
Lewis MacLeod
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЦЗ
4
Lewis MacLeod
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Брентфорд - Уиган Атлетик
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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