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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Брентфорд
Саутгемптон - Брентфорд: обзор матча 04 января 2025
Саутгемптон
04.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 5
Завершен
Брентфорд
6'
К. Шаде
62'
Б. Мбемо
69'
Б. Мбемо (П)
90+2'
К. Льюис-Поттер
90+4'
Й. Висса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Брентфорд
90'
+4
ГОЛ! 0:5!
Й. Висса
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
К. Льюис-Поттер
Пас отдал
Б. Мбемо
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Арибо
87'
81'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
К. Нергор
81'
Замена
П. Магома
️️️️
К. Шаде
71'
Замена
В. Янельт
️️️️
М. Йенсен
69'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Б. Мбемо
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
64'
62'
ГОЛ! 0:2!
Б. Мбемо
Пас отдал
Й. Висса
Замена
К. Арчер
️️️️
К. Сулемана
55'
Замена
А. Армстронг
️️️️
П. Онуачу
55'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
Д. Бри
46'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Н. Вуд
46'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
22'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Шаде
Пас отдал
М. Дамсгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Ян Беднарек
(К)
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
10
Адам Лаллана
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Бенжамин Артюр
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
27
Виталий Янельт
ОП
25
Парис Магома
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
3-3-1-2-1
32
Рэмсдейл
14
Бри
5
Беднарек
15
Вуд
4
Харвуд-Беллис
18
Угочукву
2
Уокер-Питерс
18
Арибо
7
Сулемана
20
Диблинг
30
Онуачу
3-2-3-2
1
Флеккен
2
Расмуссен
4
ван ден Берг
22
Коллинс
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
24
Дамсгор
9
Висса
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
15
Вуд
18
Тэйлор
18
Тэйлор
15
Вуд
14
Бри
28
Сугавара
28
Сугавара
14
Бри
18
Арибо
10
Лаллана
10
Лаллана
18
Арибо
30
Онуачу
10
Армстронг
10
Армстронг
30
Онуачу
7
Сулемана
9
Арчер
9
Арчер
7
Сулемана
8
Йенсен
27
Янельт
27
Янельт
8
Йенсен
7
Шаде
25
Магома
25
Магома
7
Шаде
23
Нергор
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
23
Нергор
Остались в запасе
Саутгемптон
Брентфорд
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Бенжамин Артюр
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
7
Тони Йогейн
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Бенжамин Артюр
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
7
Тони Йогейн
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Саутгемптон - Брентфорд
2
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
4
Офсайды
1
2
Количество передач
463
459
Сейвы
5
1
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
17
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.29
4.26
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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