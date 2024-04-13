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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Шеффилд Юнайтед
Брентфорд - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 13 апреля 2024
Брентфорд
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
64'
О. Арбластер (АГ)
90+3'
Ф. Ониика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ониика
Пас отдал
К. Шаде
90'
+3
90'
+1
Замена
А. Слимане
️️️️
М. Холгейт
Замена
Э. Пайннок
️️️️
Й. Висса
90'
Замена
К. Шаде
️️️️
Б. Мбемо
90'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
М. Йенсен
90'
Желтая карточка
М. Расмуссен
88'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
Н. Мопе
79'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
М. Дамсгор
79'
76'
Замена
К. Арчер
️️️️
Д. Богль
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
О. Арбластер
64'
57'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Я. Ларуки
45'
Желтая карточка
Б. Бреретон
Желтая карточка
В. Янельт
41'
Желтая карточка
Н. Мопе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
(К)
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
9
Оливер МакБарни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
29
Sam Curtis
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
3
Регилон
25
Занка
22
Коллинс
2
Расмуссен
27
Янельт
8
Йенсен
9
Висса
24
Дамсгор
19
Мбемо
11
Мопе
3-3-2-1-1
13
Грбич
27
Холгейт
15
Ахмедходжич
6
Трасти
2
Богль
38
Хамер
76
Ларуки
4
Арбластер
23
Осборн
22
Бреретон
9
МакБарни
9
Висса
2
Пайннок
2
Пайннок
9
Висса
8
Йенсен
16
Ониика
16
Ониика
8
Йенсен
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
11
Мопе
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
11
Мопе
19
Мбемо
7
Шаде
7
Шаде
19
Мбемо
27
Холгейт
20
Слимане
20
Слимане
27
Холгейт
76
Ларуки
24
Макэйти
24
Макэйти
76
Ларуки
2
Богль
9
Арчер
9
Арчер
2
Богль
Остались в запасе
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
1
Томас Стракоша
ВР
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
29
Sam Curtis
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
17
Айван Тони
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
29
Sam Curtis
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Брентфорд - Шеффилд Юнайтед
3
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
8
11
Офсайды
3
2
Количество передач
390
340
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
69
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.76
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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