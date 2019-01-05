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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брентфорд - Оксфорд
Брентфорд - Оксфорд: обзор матча 05 января 2019
Брентфорд
05.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Оксфорд
80'
Н. Мопе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Оксфорд
90'
+7
Желтая карточка
Д. Хенри
90'
+5
Желтая карточка
М. Браун
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Мопе
80'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Моузиньо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Оксфорд
13
Саймон Иствуд
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
12
Джейми Макки
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Брентфорд
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Оксфорд
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4-1-1-3
12
Дэниэльс
3
Генри
17
Жанвье
15
Конса
28
Одубайо
16
МакИкран
7
Каньос
10
Бенрахма
11
Уоткинс
5
Барбе
1-4-1
13
Иствуд
4
Моузиньо
11
Браун
17
Хенри
6
Хансон
12
Макки
10
Грэм
Остались в запасе
Брентфорд
Оксфорд
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Брентфорд - Оксфорд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Информация о матче
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