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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Брентфорд
Лутон Таун - Брентфорд: обзор матча 20 апреля 2024
Лутон Таун
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 5
Завершен
Брентфорд
90+2'
Л. Берри
24'
Й. Висса
45+1'
Й. Висса
62'
Э. Пайннок
64'
К. Льюис-Поттер
86'
К. Шаде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Брентфорд
ГОЛ! 1:5!
Л. Берри
90'
+2
Желтая карточка
А. Даути
88'
86'
ГОЛ! 0:5!
К. Шаде
Пас отдал
В. Янельт
82'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Й. Висса
82'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
М. Йенсен
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Д. Кларк
81'
76'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Айер
71'
Замена
К. Шаде
️️️️
К. Льюис-Поттер
71'
Замена
К. Нергор
️️️️
М. Дамсгор
Замена
Д. Хасиока
️️️️
А. Локонга
71'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Т. Чон
71'
64'
ГОЛ! 0:4!
К. Льюис-Поттер
Пас отдал
Б. Мбемо
62'
ГОЛ! 0:3!
Э. Пайннок
Пас отдал
С. Регилон
48'
Желтая карточка
М. Дамсгор
Замена
Л. Берри
️️️️
Р. Бурк
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Й. Висса
38'
Желтая карточка
Э. Пайннок
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
И. Каборе
35'
24'
ГОЛ! 0:1!
Й. Висса
Пас отдал
Б. Мбемо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
(К)
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-2-3-1
1
Камински
32
Бурк
15
Менжи
4
Ошо
12
Каборе
6
Локонга
6
Баркли
45
Даути
19
Чон
18
Кларк
9
Моррис
4-1-1-3-1
1
Флеккен
2
Пайннок
20
Айер
22
Коллинс
3
Регилон
27
Янельт
8
Йенсен
19
Мбемо
9
Висса
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
6
Локонга
14
Хасиока
14
Хасиока
6
Локонга
18
Кларк
17
Мпанцу
17
Мпанцу
18
Кларк
32
Бурк
8
Берри
8
Берри
32
Бурк
12
Каборе
44
Оньединма
44
Оньединма
12
Каборе
19
Чон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
19
Чон
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
24
Дамсгор
23
Нергор
23
Нергор
24
Дамсгор
8
Йенсен
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
7
Шаде
23
Льюис-Поттер
9
Висса
11
Мопе
11
Мопе
9
Висса
Остались в запасе
Лутон Таун
Брентфорд
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Лутон Таун - Брентфорд
1
2
Всего ударов по воротам
6
21
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
13
9
Количество передач
377
340
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.55
3.23
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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