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Истанбул Башакшехир - Брейдаблик
Истанбул Башакшехир - Брейдаблик: обзор матча 11 августа 2022
Истанбул Башакшехир
11.08.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Брейдаблик
44'
С. Окака-Чука
74'
А. Туба
84'
Д. Алексич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Брейдаблик
ГОЛ! 3:0!
Д. Алексич
Пас отдал
М. Шуиар
84'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Л. Билья
79'
Замена
М. Арслантас
️️️️
С. Гюрлер
79'
ГОЛ! 2:0!
А. Туба
74'
Замена
П. Шиш
️️️️
С. Окака-Чука
69'
Замена
М. Шуиар
️️️️
Д. Тюрук
62'
Замена
М. Текдемир
️️️️
Б. Озкан
62'
Желтая карточка
С. Гюрлер
60'
46'
Замена
D. Ingvarsson
️️️️
O. Sowe
ГОЛ! 1:0!
С. Окака-Чука
Пас отдал
О. Али Саинер
44'
31'
Желтая карточка
O. Sowe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Брейдаблик
2
Mikkel Qvist
ЦЗ
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
44
Дамир Муминович
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
21
Патрик Шиш
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
98
Дениз Дилмен
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Брейдаблик
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
8
Finnur Orri Margeirsson
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
15
Pétur Theodór Árnason
ЦФ
24
Viktor Elmar Gautason
ЦФ
3-2-4-1
1
Бабакан
5
Туба
33
Али Калдырым
42
Саинер
55
Ндайшими
2
Озбайраклы
7
Гюрлер
19
Озкан
6
Билья
9
Тюрук
77
Окака-Чука
1-2-2-5
2
13
Эйолфссон
8
Эйнарссон
7
Гуннлаугссон
10
Стейндорссон
44
Муминович
67
1
11
Сванторссон
30
6
Билья
9
Алексич
9
Алексич
6
Билья
19
Озкан
21
Текдемир
21
Текдемир
19
Озкан
9
Тюрук
8
Шуиар
8
Шуиар
9
Тюрук
77
Окака-Чука
21
Шиш
21
Шиш
77
Окака-Чука
7
Гюрлер
34
Арслантас
34
Арслантас
7
Гюрлер
Торвальдссон
13
13
Торвальдссон
67
18
18
67
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Брейдаблик
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
98
Дениз Дилмен
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
8
Finnur Orri Margeirsson
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
15
Pétur Theodór Árnason
ЦФ
24
Viktor Elmar Gautason
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
98
Дениз Дилмен
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Остались в запасе
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
8
Finnur Orri Margeirsson
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
15
Pétur Theodór Árnason
ЦФ
24
Viktor Elmar Gautason
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Брейдаблик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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