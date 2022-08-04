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Брейдаблик - Истанбул Башакшехир
Брейдаблик - Истанбул Башакшехир: обзор матча 04 августа 2022
Брейдаблик
04.08.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
64'
В. Карл Эйнарссон
38'
Д. Алексич
52'
Д. Тюрук
90+2'
Д. Алексич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брейдаблик - Истанбул Башакшехир
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Д. Алексич
89'
Замена
П. Шиш
️️️️
Д. Тюрук
Замена
️️️️
O. Sigurjonsson
81'
75'
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
О. Али Саинер
Желтая карточка
И. Снаэр Торвальдссон
74'
66'
Замена
М. Текдемир
️️️️
Ш. Озбайраклы
66'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
М. Шуиар
66'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
С. Окака-Чука
ГОЛ! 1:2!
В. Карл Эйнарссон
64'
Желтая карточка
Д. Муминович
58'
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тюрук
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алексич
Пас отдал
М. Шуиар
24'
Желтая карточка
М. Шуиар
15'
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брейдаблик
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
44
Дамир Муминович
ЦФ
8
Finnur Orri Margeirsson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
9
Дениз Тюрук
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Брейдаблик
35
Torfi Geir Halldórsson
ВР
2
Mikkel Qvist
ЦЗ
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
24
Viktor Elmar Gautason
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
98
Дениз Дилмен
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
3-1-5
8
Эйнарссон
13
Эйолфссон
10
Торвальдссон
7
Гуннлаугссон
18
3
11
Сванторссон
3
8
3-2-2-1-1
1
Бабакан
33
Али Калдырым
9
Алексич
42
Саинер
3
Дуарте
55
Ндайшими
9
Тюрук
6
Билья
8
Шуиар
77
Окака-Чука
42
Саинер
80
Кайсара
80
Кайсара
42
Саинер
2
Озбайраклы
21
Текдемир
21
Текдемир
2
Озбайраклы
8
Шуиар
7
Гюрлер
7
Гюрлер
8
Шуиар
9
Тюрук
21
Шиш
21
Шиш
9
Тюрук
77
Окака-Чука
27
Кривелли
27
Кривелли
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Брейдаблик
Истанбул Башакшехир
35
Torfi Geir Halldórsson
ВР
2
Mikkel Qvist
ЦЗ
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
24
Viktor Elmar Gautason
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
98
Дениз Дилмен
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
35
Torfi Geir Halldórsson
ВР
2
Mikkel Qvist
ЦЗ
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4
Elfar Freyr Helgason
ЦФ
19
Sölvi Snær Guðbjargarson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
24
Viktor Elmar Gautason
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
98
Дениз Дилмен
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Брейдаблик - Истанбул Башакшехир
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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