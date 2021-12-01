Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Бреа - Ибица
Бреа - Ибица: обзор матча 01 декабря 2021
Бреа
01.12.2021, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Ибица
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бреа - Ибица
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бреа
Испания. Кубок, 1 раунд
Бреа
0 : 2
01.12.2021
Ибица
Ибица
Испания. Кубок, 1/64 финала
Кинтанар дель Рей
1 : 1
29.10.2025
Ибица
Испания. Кубок, 1 раунд
Конкенсе
1 : 0
30.10.2024
Ибица
Испания. Кубок, 1/64 финала
Вильяновенсе
2 : 1
02.11.2023
Ибица
Испания. Кубок, 2 раунд
Сеута
3 : 2
21.12.2022
Ибица
Испания. Кубок, 1 раунд
Кристо Атлетико
0 : 2
12.11.2022
Ибица
Новости команд
Все
Бреа
Ибица
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
2024.07.14 22:26
4
Экс-динамовец Обольский: «Связь с Россией стирается потихоньку, знаю, что происходит, и это неприемлемо»
2023.11.13 23:54
4
Новичок «Ибицы» Обольский ответил, не затянет ли его тусовочная жизнь
2023.07.15 17:31
Экс-форвард «Динамо» Обольский подписал контракт с «Ибицей»
2023.07.14 12:26
Кубок Испании. Голы Дембеле и Брайтвайта в овертайме вывели «Барселону» в 1/8 финала; «Атлетик» выбил «Ибицу»
2021.01.22 01:38
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
2024.07.14 22:26
4
Экс-динамовец Обольский: «Связь с Россией стирается потихоньку, знаю, что происходит, и это неприемлемо»
2023.11.13 23:54
4
Новичок «Ибицы» Обольский ответил, не затянет ли его тусовочная жизнь
2023.07.15 17:31
Экс-форвард «Динамо» Обольский подписал контракт с «Ибицей»
2023.07.14 12:26
Кубок Испании. Голы Дембеле и Брайтвайта в овертайме вывели «Барселону» в 1/8 финала; «Атлетик» выбил «Ибицу»
2021.01.22 01:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+