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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сальвадор - Бразилия
Сальвадор - Бразилия: обзор матча 12 сентября 2018
Сальвадор
12.09.2018, среда, 03:05
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 5
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сальвадор - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
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